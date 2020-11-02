«Живу в тюрьме под названием «Казахстан» – казахстанки бреют головы в знак протеста

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Алматы. 2 ноября. КазТАГ – В казахстанском сегменте социальных сетей набирает популярность акция в знак протеста против тех или иных незаконных действий властей – женщины бреют головы налысо и выкладываю видео в интернет, передает корреспондент агентства.

«Живу в тюрьме под названием «Казахстан», в стране, где правда считает экстремизмом, требую права на свободу слова, требую права на мирные митинги настоящей оппозиции», — говорят женщины на видео-роликах, которые распространяются в социальных сетях.

Женщины также выступают против «силового беспредела» и просят «ввести персональные санкции против всех, кто причастны к репрессиям в Казахстане».

«Это крик моей души! Это мой сигнал о помощи! Я за мир, за справедливость для всех! Я за любовь, за достойную жизнь! Я за свободный Казахстан! Я за справедливый Казахстан», — говорят женщины, обривая себе головы налысо.

Также жительницы различных регионов страны выкладывают в социальные сети свои фотографии в поддержку акции.

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