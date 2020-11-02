Боксеры-любители на профессиональном ринге, почти «золотой» матч в футбольном первенстве РК, антирекорд баскетбольной «Астаны» и теннисный турнир АТР в столице Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: «сборники» в новом качестве

Члены национальной сборной Казахстана по любительскому боксу пробуют свои силы на профессиональном ринге. Такое совмещение было разрешено несколько лет назад, и, кстати, наши принципиальные соперники – узбеки – активно к нему прибегают. Например, серебряный призер Олимпийских игр Бектемир Милекузиев, действующий чемпион мира супертяж Баходир Жалолов и некоторые другие провели уже по пять-шесть боев в профи-боксе, при этом продолжая карьеру и в любительском.

На снимке: Бекзат Нурдаулетов. (Фото с сайта НОК)

Впрочем, казахстанские «сборники» пошли на этот шаг, скорее, вынужденно. В первой половине марта, перед самым началом карантина, они, выступив на азиатском квалификационном турнире, успели завоевать путевки на Олимпиаду (причем мужская команда добыла максимально возможное количество лицензий – восемь), но после этого не имели никакой соревновательной практики. И чтобы они не «застоялись», им решили организовать профессиональные бои.

В минувшую субботу два призера прошлогоднего чемпионата мира – золотой медалист Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг) и завоевавший тогда «бронзу» Аблайхан Жусупов (до 69 кг) – бились в Атырау с танзанийскими боксерами, уже выступающими на профи-ринге. Поединки были шестираундовые. И если Жусупов победил своего соперника по очкам, то Нурдаулетов закончил бой уже во втором раунде нокаутом.

Велогонки: дважды в шаге от подиума

Завершилась вторая неделя последней в нынешнем году супермногодневки – «Вуэльты». Для казахстанской велогруппы она сложилась в целом неплохо: ее гонщики дважды занимали 2-е и столько же раз 4-е места на отдельных этапах, а капитан «Астаны» россиянин Александр Власов улучшил свои позиции в генеральной классификации.

Во вторник был близок к успеху испанский гонщик нашей команды Омар Фрэй. Он находился в довольно большой группе отрыва, а ближе к финишу оказался в числе нескольких спортсменов, атаковавших уже из нее. В итоге Фрэй закончил гонку вторым, уступив четыре секунды канадцу Майклу Вудсу из «EF Pro Cycling» и выиграв мгновение у своего знаменитого соотечественника Алехандро Вальверде из «Movistar».

Следующий этап завершился разборками «генеральщиков». Неплохо проявил себя в этот день Власов, который финишировал 4-м, проиграв только главным фаворитам – словенцу Приможу Рогличу из «Jumbo-Visma» и эквадорцу Ричарду Карапасу из INEOS, а также ирландцу Дэниэлю Мартину из «Israel Start-Up Nation».

Спустя два дня, в пятницу, гонщик казахстанской команды, на сей раз это был испанец Алекс Аранбуру, снова закончил гонку 4-м. А победу на этапе опять одержал Роглич. Благодаря этому успеху он сравнялся в общем зачете с Карапасом и перехватил у того красную майку лидера. А Власов шел к тому времени 15-м с почти семиминутным отставанием от словенца и эквадорца.

Назавтра он ненамного сократил этот разрыв, пойдя в атаку на последнем километре заключительного горного подъема. Впрочем, эти несколько секунд мало что изменили, и капитан «Астаны» остался в общем зачете на той же позиции. А победу на этапе разыграли участники более раннего побега из пелотона.

Наконец, вчера, в воскресенье, на 12-м этапе, который венчало очень крутое восхождение на вершину Англеру, лидер казахстанской велогруппы сумел не только удержаться в изрядно поредевшей группе фаворитов, но и атаковать на последнем километре. Правда, к тому времени вперед уехал британец Хью Карти из «EF Pro Cycling», который и выиграл гонку. А Власов закончил ее вторым, проиграв победителю 16 секунд. Как следствие, в генеральной классификации он поднялся с 15-й позиции на 9-ю. А красная майка вернулась к Карапасу. Всего 10 секунд проигрывает ему Роглич, 32 – Карти, 35 – Мартин. На почти двухминутном отдалении находится испанец Энрике Мас из «Movistar», а все другие отстают от лидера на пять минут и больше.

Теннис: все флаги в гости…

В Нур-Султане прошел мужской турнир, входящий в серию «АТР Tour 250» (цифра означает количество рейтинговых очков, которые получает победитель). По статусу эта серия находится в самом низу – после «Большого шлема», «Мастерс 1000» и «АТР Tour 5000», но сам тот факт, что она входит в календарь игроков мировой элиты, говорит о многом. Немного смущало только одно: турнир Astana Open проводился в городе и стране, имеющих другие названия. Призовой фонд составил 275 тысяч долларов.

На снимке: Михаил Кукушкин. (Фото с сайта КТФ)

Казахстан представляли четверо. Трое из них, Александр Бублик, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов, проиграли уже в первом круге, в 1/16 финала. И только опытнейший Михаил Кукушкин (91-й в рейтинге АТР) сумел пройти дальше по турнирной сетке. После победы над аргентинцем Федорико Делбонисом (76-й) со счетом 6:7, 6:3, 6:2 его соперником стал «посеянный» под первым номером француз Бенуа Пере (28-й). Первые два сета прошли в абсолютно равной борьбе, а в третьем, решающем, гораздо лучше смотрелся казахстанец – 6:7, 7:6, 6:1. В четвертьфинале ему противостоял сильнейший теннисист Финляндии молодой Эмиль Руусувуори (98-й). К сожалению, Кукушкин не смог оказать ему достойного сопротивления, выиграв лишь четыре гейма – 3:6, 1:6.

А финн затем проиграл французу Адриану Маннарино (39-й), который вчера уже в финальном поединке уступил австралийцу Джону Миллману (45-й) – 5:7, 1:6.

Хоккей: черная полоса прервана

На минувшей неделе «Барыс» довел серию своих поражений до четырех подряд, но затем все-таки прервал эту черную полосу, одержав победу над аутсайдером своей конференции. Сейчас он занимает 10-ю, третью снизу, позицию на «Востоке», но отстает совсем ненамного от команд, занимающих 7-9 места, при этом имея несколько игр в запасе.

В понедельник казахстанский клуб встречался на выезде с соседом по турнирной таблице – «Сибирью». Если судить по статистике, в Новосибирске он должен был выиграть: «Барыс» чаще владел шайбой (более 20 минут против 15 у соперника), вдвое чаще бросал по воротам (34 и 17 соответственно), вдвое реже играл в численном меньшинстве. Но, тем не менее, потерпел поражение, пропустив две шайбы из трех при игре в неполных составах – 1:3. Единственный ответный гол забил Якоб Лилья.

А спустя два дня в Сочи, встречаясь с одним из аутсайдеров Западной конференции, подопечные Юрия Михайлиса в вовсе остались на «сухом пайке», проиграв со счетом 0:3. И такой исход был вполне закономерным. Хозяева льда превзошли гостей по всем основным статистическим показателям, да и в целом выглядели сильнее.

После этого поражения, четвертого подряд, болельщики заговорили о кризисе в «Барысе», о том, что главный тренер не справляется со своими обязанностями, что нужно менять игроков и т.д. Поэтому матч с «Куньлунем», состоявшийся в пятницу, приобретал особое значение. Соперник, хотя и замыкает турнирную таблицу «Востока», в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы и находится на подъеме.

Уже в стартовом периоде хоккеисты «Барыса» провели две результативные атаки, которые завершили Якоб Лилья и Мэтью Фрэттин. Но в начале второго гости сквитали одну шайбу. Они и в дальнейшем пытались переломить ход матча, но все же ближе к тому, чтобы забить, были хозяева, о чем говорит и соотношение бросков по воротам в их пользу – 46 и 18. Правда, в конце поединка им пришлось серьезно понервничать: после удаления одного из «барысовцев» четверо противостояли атакам шестерых полевых игроков (китайская команда сняла голкипера). Тем не менее, победный счет удалось сохранить – 2:1.

Футбол: чемпион уже известен?

В течение прошлой недели в казахстанской премьер-лиге состоялись два тура. Первый из них ознаменовался крупными победами главных фаворитов чемпионата: «Кайрат» не оставил камня на камне от костанайского «Тобола», претендента на медали первенства, – 4:0, а «Астана» с такой же разницей в счете взяла верх над «Окжетпесом» – 5:1. Впрочем, это была как бы разминка перед очным поединком, назначенным на пятницу.

«Астана» – «Кайрат» 0:1. В случае успеха столичная команда сократила бы свое отставание от алматинской до пяти очков (если считать потерянные) и сохранила бы хотя бы видимость интриги в гонке за «золотом». Но снова, как и в начале октября, проиграла принципиальному сопернику, хотя и играла лучше, чем тогда. Единственный и победный гол забил Абат Аимбетов, который теперь вместе с Жоао Паулу из «Ордабасы» лидирует в споре за звание лучшего бомбардира чемпионата – в их активе по 10 мячей. «Кайрату» в оставшихся четырех матчах достаточно набрать два очка, и он уже точно будет недосягаемым.

На снимке: Абат Аимбетов. (Фото с сайта ФК «Кайрат»)

«Ордабасы» – «Тобол» 0:3. Команда из Костаная имела заметное игровое преимущество, и если в первом тайме она не смогла реализовать его, то сразу после перерыва в течение четверти часа трижды поразила ворота соперника. Теперь спорящие за серебряные и бронзовые медали «Астана», «Ордабасы» и «Тобол» идут очень плотной группой.

«Кайсар» – «Каспий» 0:1. Кызылординская команда, ставившая перед собой задачу войти в «зону УЕФА», потерпела второе поражение подряд, на сей раз от аутсайдера чемпионата, и теперь вряд ли поднимется выше 5-го места.

«Кызылжар» – «Жетысу» 2:1. Еще один довольно неожиданный результат. Впрочем, клуб из Семиречья в последнее время играет очень неровно, а потому его поражение не особо удивило.

«Окжетпес» – «Тараз» 0:0. В очном поединке команд, борющихся за «выживание» в премьер-лиге, была зафиксирована ничья, больше устроившая южан.

Турнирное положение: «Кайрат» – 41 очко (после 16 матчей), «Астана» – 27 (15), «Ордабасы» – 27 (16), «Тобол» – 26 (15), «Кайсар» – 20 (15), «Жетысу» – 19 (15), «Шахтер» – 17 (14), «Кызылжар» – 15 (14), «Тараз» – 14 (14), «Окжетпес» – 11 (15), «Каспий» – 10 (15).

Баскетбол: поражение от лидера

Вчера «Астана» провела очередной матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ – в Санкт-Петербурге она встречалась с «Зенитом», который до этого одержал четыре победы в четырех играх и возглавлял турнирную таблицу. Разумеется, все ставили на хозяев площадки, а от гостей ждали, в лучшем случае, упорного сопротивления. Но серьезной борьбы не получилось. Мало того, «Зенит» позволил «Астане» набрать всего 52 очка – для казахстанского клуба это антирекорд в нынешнем сезоне.

В первой половине матча наши баскетболисты и сами нечасто забрасывали мяч в чужое кольцо, и сопернику не позволяли особо разгуляться под своим. На большой перерыв они ушли с отставанием в 11 очков и с надеждой на сохранение интриги в игре. Однако в третьей четверти преимущество хозяев оказалось подавляющим (эту десятиминутку «Астана» проиграла со счетом 6:23), и потому четвертая, заключительная, превратилась, по сути, в формальность. Итоговый результат – 52:85. Более половины очков нашей команде принесли Майкл Томпсон – 16 и Девин Марбл – 13.

После пяти проведенных матчей у «Астаны» одна победа при четырех поражениях, и она занимает 11-ю, или третью снизу, строчку турнирной таблицы.

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