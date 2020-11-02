Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане дождь со снегом, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью 0-2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +2+4.