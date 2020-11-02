Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1881,85.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 6,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1611,24 (+4,05), а в британских фунтах – 1453,92 (+5,8).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.