Вопросы повышения безопасности журналистов обсудили в Алматы

Алматы. 2 ноября.КазТАГ – Онлайн-встречу по показателям безопасности журналистов провели бюро ЮНЕСКО в Алматы и Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», сообщает корреспондент КазТАГ.

С приветственным словом выступила директор бюро ЮНЕСКО в Алматы Криста Пиккат, которая обратила внимание на то, что эта встреча проходит в рамках утвержденного проекта международной программы развития коммуникации «Казахстан: повышение безопасности журналистов». Президент фонда «Әділ сөз» Тамара Калеева, национальный специалист ЮНЕСКО по коммуникации и информации Сергей Карпов, председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, представитель департамента общественной информации ООН в Казахстане Властимил Самек, президент Интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров и другие подчеркивали важность безопасности журналистов, которые являются связывающим звеном между обществом и властью для полного и всестороннего информирования населения достоверными и объективными новостями и анализом.

Отмечалось, что встреча поможет сформировать национальный координационный комитет для наблюдения, поддержки и обмена информацией с исследовательской группой в процессе оценки показателей безопасности журналистов и разработки национального отчета по этой проблеме. Онлайн-встреча, в которой приняли участие представители государственных органов, медийных организаций, учебных заведений состоялась в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.