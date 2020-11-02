Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Сообщения о планах покупки Jýsan банком почти 100% «АТФБанка» подтвердились официально, передает корреспондент агентства.

«Jýsan Bank и акционер «АТФБанка» Галымжан Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций «АТФБанка». В рамках подписанного соглашения, в ноябре 2020 года стороны намерены заключить договор купли-продажи акций «АТФБанка». После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков, действующий акционер «АТФБанка» приобретет часть акций Jýsan банка в рамках дополнительной эмиссии Jýsan Bank», — сообщили в понедельник в пресс-службе АО «First Heartland Jýsan Bank».

Как заверили в финансовом учреждении, «в ходе преобразований, все сервисы «АТФБанка» продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам «АТФБанка» в полном объеме».

Напомним, ранее в First Heartland Jýsan Bank сообщения о возможной покупке «АТФБанка» агентству КазТАГ назвали «слухами». Незадолго до этого КазТАГ сообщал, что Национальный банк Казахстана зафиксировал самый низкий по банковской системе коэфициент достаточности собственного капитала (k1 и k2) АО «АТФБанк» на 1 сентября 2020 года – 0,103, хотя регулятор не указывал на невыполнение норматива достаточности минимального размера собственного капитала банка.

Jýsan Bank является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities – банк создан после покупки инвесткомпанией «Цеснабанка» у бывшего руководителя администрации президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова и его родственников.