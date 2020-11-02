Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Дальнейшая динамика курса тенге будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) Казахстана.

«События на мировых рынках продолжают оказывать негативное влияние на рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге», — прокомментировал в понедельник директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов закрытие валютных торгов на уровне Т435,2 за $1.

По его словам, реализовался риск второй волны COVID-19, число заболевших в мире достигло 46,5 млн случаев.

«Вслед за локдаунами в Германии и Франции, было объявлено о введении новых ограничительных мер в Великобритании: с 5 ноября по 2 декабря будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Таким образом, вторая волна заражений коронавирусом набирает обороты, что угрожает перспективам роста глобальной экономики. На этом фоне происходит значительное снижение цены на нефть. На открытии торгов 2 ноября цена на фьючерс нефти марки Brent резко снизилась и достигла отметки $35,74 за баррель, что в моменте составляло снижение на 4,6% от закрытия в пятницу», — сказал представитель НБ.

Негативным фактором для нефти, по его мнению, также является рост предложения на рынке.

«31 октября официальные лица Ливии сообщили о росте добычи нефти в стране до 800 тыс. баррелей в сутки и о своих планах по наращиванию добычи до 1,3 млн баррелей в сутки в начале 2021 года», — пояснил он.

По его словам, валюты развивающихся стран испытывают серьезное давление. Лидером ослабления является российский рубль, который с открытия торговой сессии в понедельник впервые с марта 2020 года преодолел отметку 80 рублей за $1, достигнув отметки 80,95 в течение дня. С 26 октября больше всех к доллару США ослабли российский рубль (-5,27%), турецкая лира (-3,94%) и мексиканский песо (-1,43%).

«Все вышеперечисленные факторы в совокупности оказывают влияние на курс национальной валюты, и дальнейшая динамика будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках. Основными факторами, которые будут определять ближайшую динамику на рынках, являются предстоящие выборы президента и выборы в Конгресс США, а также решение ОПЕК+ по продлению действующих квот на сокращение добычи нефти. Ожидается, что решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября – начале декабря текущего года», — добавил Турсунханов.