Соответствующим генплану Нур-Султана считает акимат проект спортцентра в ботаническом саду

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Соответствующим генеральному плану Нур-Султана считают проект спортивного центра в ботаническом саду в пресс-службе акима столицы.

«На небольшом участке территории (в верхнем углу ботанического сада), где нет зеленых насаждений, за счет частных инвестиций ведется строительство спортивного комплекса. Проект был одобрен на градостроительном совете в 2018 году, соответствует генеральному плану города», — говорится в сообщении в понедельник.

Как заявили в горакимате, «спортивный центр будет работать в единой связи с уже существующей сетью велосипедных и беговых дорожек на территории сада».

«Данный спортивный центр – социальный объект, будет доступен широким слоям населения. В настоящее время за счет субсидий с инвестором обсуждается возможность посещения спортивного центра людьми из числа социально уязвимых слоев населения», — утверждают столичные власти.

Ранее с резкой критикой планов строительства спортцентра выступил один из выпускников программы «Болашак» Кайрат Султанов.

«Верните Ботанический сад горожанам! Почему у нас вот так, как только возникает что-то хорошее, обязательно найдутся те, кто хотел бы заработать. Не успели открыть Ботанический сад в июле 2018 года, как уже появились охотники за столь лакомым кусочком земли», — написал Султанов на своей странице в социальной сети.

Он задается вопросом, «как так получилось, что смогли разделить земельный участок отведенный под Ботанический сад и отдать в частное пользование?!» Эксперт отмечает, какие виды деятельности заявлены в ботаническом саду и указывает на то, что ранее ни слова не было сказано «ни про кафе, ни про фитнес-центр».

«Вообще, какая необходимость государству строить фитнес-центр? Если оно и так в мае месяце этого года выставило на торги три крупнейшие спортивные арены столицы: «Алау», «Барыс Арена» и «Астана Арена» (…). Зачем нужен очередной фитнес центр с абонентом от Т500 тыс. в год? Для чего? Развивать массовый спорт? (…) Почему молчит Агентство по делам госслужбы, непосредственно департамент агентства по делам государственной службы по городу Нур-Султан? Далее вопрос про застройщика, согласно паспорту объекта, это ТОО «Profit Project», кстати, паспорт также с нарушениями, это далее. Так вот, как может ТОО, у которого основной вид деятельности «Аренда и управление собственной недвижимостью (окэд: 68201)» и отсутствует лицензия на занятие строительными работами, быть застройщиком?!» — поинтересовался «болашакер».

Говоря о нарушениях при оформлении паспорта объекта, он указал на то, что в нем указано лишь название застройщика, а остальная информация, которая должна быть предоставлена по закону, отсутствует.

«Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, я обращаюсь к вам как выпускник стипендии «Болашак» к выпускнику стипендии, вы как я учились в Лондоне, вы видели территории многочисленных парков Англии, и с каким пиететом они к ним относятся. Пожалуйста, верните парк городу и горожанам, зачем вы дискредитируете идею нашего Елбасы по созданию Ботанического парка по аналогии с лучшими Ботаническими садами мира. Я жил в Нью-Йорке я бывал во всех их парках, был абонемент в New York Botanical Garden, поверьте, любой чиновник с подобной идеей был бы политическим трупом после объявления этой идеи», — подчеркнул эксперт.

При этом, он допускает, что Кульгинов мог «не знать».

«Но теперь Вы в курсе, и, пожалуйста, примите меры, верните сад городу! В городе и так не много мест, где можно отдохнуть, от городской суеты, тем более с учетом закрытия границ, не только страны, но областей, остается не такой уж большой выбор для прогулок. Зачем строить очередной фитнес центр да еще на территории ботанического сада?! Проведите полноценные публичные слушания, а не эту имитацию, которую провели в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в лице Кожабаевой Алии Толеутаевны. Страна накануне выборов в мажилис, зачем партии Нур-Отан = негативный информационный шум?! Кульгинов, вы по должности председатель филиала партии Нур-Отан в городе Нур-Султан, подобная идея дискредитирует, на мой взгляд, позицию партии», — считает Султанов.

Также он прокомментировал сообщение пресс-службы столичного акимата о том, что указанный спортцентр якобы задумывается как социальный объект и «будет доступен широким слоям населения». По его мнению, речь идет о нарушении целевого назначения участка.

«Почему же ни слова про кафе с другой стороны ботанического сада, а акимат города Нур-Султан?» — добавил в заключение Султанов.