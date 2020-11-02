Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Тенге в октябре укрепился по отношению к рублю и ослаб относительно доллара, сообщает Национальный банк Казахстана.

«В сентябре, по сравнению с августом, казахстанский тенге подорожал к рублю РФ на 1,1%, до Т5,53/1 рубль. Тенге также укрепился к бразильскому реалу, грузинскому лари, кыргызскому сому, молдавскому лею, норвежской кроне, польскому злотому, турецкой лире, украинской гривне и чешской кроне», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте Нацбанка.

Согласно информации, к остальным 29 из 39 валют, официальные обменные курсы которых устанавливает Нацбанк в 2020 году, тенге ослаб.

К доллару США тенге ослаб на 1,25%, до Т429,16/$1, к евро – на 1%, до Т505,07, к юаню – на 2,5%, до Т63,75.