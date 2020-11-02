Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Убивать «невостребованных» бродячих собак и кошек планируют власти Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

«Невостребованные бродячие животные по истечении 14 суток передаются ветеринарному врачу осуществляющему гуманное умерщвление медикаментозным путем. Невостребованные, больные безнадзорные и бродячие животные подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан», — говорится в проекте правил отлова и уничтожения бродячих и безнадзорных, собак и кошек в Нур-Султане, подготовленных акиматом столицы.

Согласно документу, утилизацию трупов собак и кошек намерены производить на производственной базе специализированной организации, где должны быть установлены специальные печи (инсинераторах) для сжигания биологических отходов, а также при необходимости на скотомогильнике (в биотермических ямах).

«Территория и оборудование производственной базы должны содержаться в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и требованиями. Трупы (останки) бродячих животных должны быть переданы специализированной организации для утилизации», — сказано в документе.

При этом тех, кто будут нарушать указанные правила, планируют привлекать к ответственности.