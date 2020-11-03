Отрежут ли голову Саше Барону Коэну?

Первый раз этот вопрос был поставлен одиннадцать лет назад

В скандальной биографии британского комика немало интересного помимо двух «Боратов». Например, в 2009 году Коэн снялся в фильме «Бруно».

Саша Барон Коэн. (Фото: Frazer Harrison/Getty Images)

Сыграл там гомосексуалиста, телеведущего австрийского канала для зрителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вернее, настоящий Коэн в этом фильме ездит по миру и выдаёт себя за «голубого» телеведущего из Австрии. Использует тот же приём, что в «Боратах».

Любопытно, что «Бруно» запретили к показу на Украине. Поскольку фильм «содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, показ гомосексуальных извращений, ненормативную лексику, проявления садизма, антисоциального поведения, которое может нанести вред моральному воспитанию граждан». Слоганом фильма были слова «Борат отдыхает!». Кроме всего прочего «телеведущий Бруно» ездил на Ближний Восток и общался с палестинскими террористами. Взял интервью у одного из их главарей. Когда фильм вышел в прокат, Коэн на популярном в США ток-шоу Дэйвида Леттермана рассказал, как снималось это кино, как несколько месяцев он искал возможности встретиться с лидером террористов. И, наконец, при помощи знакомых из ЦРУ такую возможность нашёл.

Сразу после этого разразился скандал. Во-первых, «главный палестинский террорист», с которым говорил Коэн, заявил, что давно не имеет отношения к террору. Он мирный предприниматель, живёт, ни от кого не скрываясь. Коэн, дескать, напросился к нему поговорить о проблемах палестинцев. Сам разговор происходил в отеле на территории Израиля, а вовсе не в лагере беженцев, как утверждается в фильме. Вот тут подробности. Вслед за этим адвокат оклеветанного палестинца сделал резкое заявление. Он напомнил, что на Ближнем Востоке такой юмор не понимают, и ответная реакция может обернуться крайне плачевно для шутника. А настоящие палестинские «борцы за свободу», как сообщил прессе представитель «Бригады мучеников аль-Аксы», были «крайне расстроены» этой провокацией и тем, как о них отзываются в фильме «Бруно». «Мы оставляем за собой право ответить этому человеку так, как он этого заслужил», – говорилось в сообщении.

Коэн усилил охрану. Желающие с ним «разобраться» были и раньше, поэтому знаменитый шутник давно уже «ходил опасно». История с палестинцами тянулась несколько лет. Затем появилась информация, что британский комик помирился с тем самым «лидером террористов». На каких условиях не сообщалось.

В 2012 году вышла в свет новая комедия с участием Коэна – «Диктатор». Саша сыграл там «генерал-адмирала Хаффаза Аладина», лидера несуществующей арабской страны Вадия. В фильме как всегда множество анально-генитальных шуток. Арабы выглядят дикарями. Их лидер – законченный придурок. Надо напомнить, что к тому времени американцы уже расправились с Саддамом Хусейном. Они не нашли в Ираке никакого оружия массового поражения, хотя предлогом для нападения на страну были утверждения о том, что кровавый отморозок Саддам при помощи этого оружия собирается погубить мир. Тем не менее, американцы свергли и повесили президента Ирака. После расправы над Хусейном, которому удавалось держать балансы между местными племенами и конфессиями, там надолго наступил хаос. В 2011 году был убит ещё один арабский президент, Муаммар Каддафи. После того, как самолёты НАТО разбомбили Ливию, «сторонники демократии» зверские растерзали её руководителя. А сама страна распалась, в ней до сих пор идёт гражданская война. В общем, комедия Коэна высмеивала покойников и тот уклад, разрушение которого привело к катастрофе.

Снова случился большой скандал. Влиятельная в США общественная организация Совет по американо-исламским отношениям (Council on American-Islamic Relations) назвала фильм «отрыжкой многовековых антимусульманских предубеждений». Более радикальные исламские деятели вообще обвинили Коэна в «избиении мусульман». Пообещали, что так дела не оставят. Всё это уже напоминало, точнее, предвосхищало историю с карикатурами в «Шарли Эбдо». Сходство усилилось, когда вслед за возмущением и угрозами одной стороны появились «разъяснения» противоположной стороны, либеральной. Одним из наиболее показательных в этом смысле можно считать текст, размещённый на популярном в англоязычном мире интернет-портале The Huffington Post. Его автор перечисляет претензии к фильму Коэна и поначалу вроде бы признаёт их состоятельность. Но задумчиво так. С сомнениями: «Адмирал-генерал Аладин – диктатор вымышленной североафриканской страны Вадия. Он мусульманин? Многие мусульмане склонны говорить об этом в ходе дебатов, которые продолжают бушевать в сети через несколько недель после выхода фильма»

То есть человек по имени Хаффаз Аладин, возглавляющий арабскую страну на Севере Африке, может быть и не мусульманин? А кто же он? Читатель уже понимает, что дальше ему будут парить головной мозг. И не ошибается:

«По иронии судьбы, именно критики Саши Барона Коэна очерняют репутацию тех, кого они пытаются защитить; когда подавляющее большинство арабских и мусульманских стран запретили «Бората» и «Диктатора», они подыгрывали расистскому представлению о том, что эти гротески являются репрезентативными».

Следите за руками: если некто плюёт в вашу религию и в вашу страну, называя её по имени, как в случае с Казахстаном, или чуть иносказательно, а вам это не нравится, плюющий восклицает: «Стало быть, вы узнали себя? Может быть, вам надо меняться?». Это уже чистый «Шарли Эбдо». Сейчас, когда многие мусульмане пришли в ярость из-за карикатур на пророка, им говорят: «Вот видите, какие вы агрессивные! Нельзя так. На дворе давно уже не Средневековье. И ведь это всего лишь картинки. Да и кто сказал, что на них ваш Мухаммед? Просто бородатый мужчина в чалме».

Заканчивая про скандал вокруг фильма «Диктатор»: наиболее примечательный аргумент помещается в самом конце упомянутого «либерального» текста. Автор пишет, что фильм Коэна это всё-таки «не исламофобия, а более интересное явление, давняя традиция арабо-еврейского культурного симбиоза… Это еврейская традиция, которая включает поэта Генриха Гейне, а также историка Игнаца Гольдзихера… И мусульмане, и евреи должны радоваться тому, что традиция может продолжиться в комедии Саши Барона Коэна, поскольку она сама по себе дает величайшую надежду на сближение в расколе между двумя общинами»

Вы поняли? Радоваться они должны! И никто ведь этого автора за язык не тянул. Не напоминал ему лишний раз об этническом происхождении Саши Барона. При том, что в ведущих европейских странах нет уголовной ответственности за оскорбление религиозных святынь, а за отрицание Холокоста есть. В общем, для тех твердолобых защитников ислама, которые верят, что за расправу над святотатцами они попадут в рай с гуриями, тут есть всё, что нужно. И прямые оскорбления, и шайтанская изворотливость гяуров. Другое дело, что твердолобые защитники и без Коэна и без пакостного французского журнальчика находят к чему придраться. К коротким юбкам, например. К слишком откровенным сценам на телеэкране. Московский востоковед Андрей Чупрыгин вообще заявил недавно, что «ислам – он не про светское государство». По мнению эксперта, ислам «про государство теократическое, про государство религиозное, про умму, про халифат. В исламской доктрине такого понятия как «разделение религии и государства» просто нет». Чупрыгин считает, что, «если муфтии будут прокламировать принципы отделения религии от государства, для части прихожан, которая серьезно относится к фундаментальным основам своей религии, это будет признак того, что они «продались». И это, конечно, будет вызывать ответную жесткую реакцию с их стороны».

Французы уже двести с лишним лет, со времён своей Великой революции, смеются над церковью, над религией, вообще над верой в Бога. Право насмехаться, даже издеваться над святынями они считают одним из главных демократических завоеваний. Для меня это дико. Особенно, повторяю, когда за издевательство над Холокостом в той же Франции сажают в тюрьму, а за насмешки над геями могут уволить с работы и вообще устроить травлю. Но резать головы куда большая дикость.

Вставать на сторону гнусных лицемеров с их шарлиэбдо нет никакого желания. Но если победят не они, а их враги, мы сильно пожалеем о том мире, в котором это шарлиэбдо было возможно. Может, нам лучше самим всех победить? С нашими умеренными евразийскими ценностями, с уважительным, но без фанатизма, отношением к религии?

Да, чуть не забыл. Казахи тоже внесли свою небольшую лепту в борьбу с Сашей Бароном Коэном. Задолго до второго «Бората», в феврале 2016 года, Коэн должен был приехать в российскую столицу с насыщенной программой встреч, интервью и презентаций. Всё уже было распланировано. Однако появилась информация, что около десяти агрессивно настроенных казахов собираются подкараулить скандального британца в Москве и крепко ему вломить. Поквитаться за насмешки, прозвучавшие в первом «Борате». И Саша буквально в последние часы отменил поездку. Вот, если не верите, заметка «Саша Барон Коэн не приедет в Москву из-за угроз от казахов». Если, конечно, это не еврейский самопиар.

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