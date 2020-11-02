«Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?»

Сетевые СМИ о проблемах здравоохранения в Казахстане

«Азат Перуашев: Минздрав – хозяин своего слова: захотел – дал, захотел – забрал» — Фракция партии «Ак жол» высказала возмущение решением Министерства здравоохранения о завершении выплат медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. Депутаты назвали этот шаг «ударом в спину честным людям».

— Депутатская фракция «Ак жол» выражает свое возмущение подобным отношением к самопожертвованию наших медиков, как и вольным обращением чиновников к собственным решениям. Получается, Минздрав — настоящий хозяин своего слова: захотел — дал слово, захотел — забрал обратно, — заявил Азат ПЕРУАШЕВ 28 октября на пленарном заседании, оглашая запрос фракции премьер-министру.

Депутат напомнил, что решение Министерства здравоохранения было принято через две недели после того, как президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса «поручил немедленно выплатить медицинским работникам надбавки, не создавая игры с цифрами и бюрократических препонов, так как медики – это наш главный ресурс и они не должны выпрашивать свои деньги». Незадолго до этого срывы выплат медработникам раскритиковали депутаты фракции Nur Otan. Во фракцию «Ак жол» «также поступают многочисленные жалобы врачей из разных регионов о волоките и унизительных хождениях по кабинетам, тех самых людей в белых халатах, которые в самый тяжелый период месяцами не видели свои семьи, боролись за жизни других людей и пострадали в этой борьбе».

— И вот, получается, ответ Минздрава на поручение президента и возмущение общества! Причем в тот самый момент, когда весь мир накрывает очередная волна пандемии. На этом фоне тем более важно было бы показать медикам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом, что государство заботится о них и поддерживает в трудную минуту. Вместо этого чиновники наносят удар в спину этим честным людям, многие из которых задумываются, нужны ли такому государству их жертвы, их героизм и милосердие к больным. Кто проявит милосердие к ним самим в случае заражения?! — возмутился Перуашев.

— Если риски заражения сведены к нулю, как сказал вице-министр, то нечего опасаться и затрат бюджета. Гораздо дороже обойдутся репутационные издержки государству от такого решения. Мы убедительно просим правительство повторно рассмотреть данный вопрос и сохранить указанные выплаты. В противном случае может оказаться так, что в нужный критический момент будет некому спасать наших граждан. А такая ситуация нехватки врачей и медработников уже была в июне-июле, когда пара-тройка медсестер днем и ночью бегали между койками и ставили системы и кислородные аппараты десяткам больных. Мы как-то быстро забыли, как тогда бросали в бой студентов и волонтеров помогать оставшимся врачам. Давайте вовремя ценить своих людей, — заключил он.

Гендиректор Республиканского центра развития здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ — «В Казахстане не хватает 12 тысяч медработников. В чём причина дефицита кадров?» — Безусловно, казахстанское здравоохранение нуждается в квалифицированных кадрах по широкому спектру специальностей и специализаций. На сегодня дефицит врачебных кадров в Казахстане составляет более 4 тысяч специалистов. В основном не хватает: анестезиологов-реаниматологов; терапевтов; врачей общей практики; акушеров-гинекологов; врачей-лаборантов; инфекционистов.

Также наблюдается дефицит среднего медицинского персонала – 8 583 медсестры. Основная причина дефицита кадров – это текучка, несовершенство системы оплаты труда, низкая мотивация, правовая незащищённость, недостаточная соцподдержка медицинских работников. Специалисты уходят из медицинских организаций, из отрасли из-за отсутствия возможностей для профессионального роста и дальнейшего развития.

Миграция работников здравоохранения приводит к дисбалансу врачей и медицинских сестёр в разрезе регионов, а также между городом и селом. Студенты вузов не стремятся в малые города и сёла, ищут работу в больших городах, где возможностей для развития больше. Врачи долго не задерживаются в сёлах, уезжают в город.

Что делать, чтобы предотвратить отток кадров? Я считаю, что в первую очередь нужно поднять статус врача и имидж медицинского работника, увеличить зарплату. Также за счёт социальной поддержки и гарантий медикам (прежде всего для молодых специалистов – выпускников вузов и колледжей) необходимо предлагать хорошие условия для проживания и подъёмные (для покупки или аренды жилья), что будет способствовать закреплению медицинских работников на местах и снижать их отток в город и иные регионы. Для уже работающих специалистов в отрасли, например, важны условия для карьерного роста и профессионального развития.

Необходимо понимать, что качество и эффективность оказания медицинской помощи не зависит только лишь от наличия медицинских работников и их компетенций. Важными факторами также являются финансирование отрасли, спектр используемых медицинских технологий, способов и методов лечения.

Данияр АШИМБАЕВ – «Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?» — В последнее время часто озвучивается тезис о том, что все ошибки, мол, допустило прежнее руководство министерства, а новое — оно хорошее и талантливое.

Начнем с того, что не такое уж оно и новое. Алексей ЦОЙ с 2014 по 2019 работал вице-министром здравоохранения и социального развития, а затем вице-министром здравоохранения. Марат ШОРАНОВ в 2013-2015 гг. был директором департамента стратегического развития и департамента стандартизации медицинских услуг Минздрава. Ажар ГИНЯТ (Тулегалиева) с 2010 по 2017 гг. работала директором департамента организации медицинской помощи, директором департамента социальных услуг и вновь директором ДОМП. Асем НУСУПОВА уже была вице-министром здравоохранения в 2007-2008 гг. Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА с 2013 по 2020 гг. была председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ — главным государственным санитарным врачом, директором департамента эпидемиологического надзора Агентства по защите прав потребителей, руководителем управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ, директором департамента стратегического развития и общественного здравоохранения и директором департамента политики общественного здравоохранения МЗ.

Что касается опыта, то средний возраст руководства Минздрава — 46 лет. 83% имеют медицинское образование, при этом: средний стаж работы врачом — 3,7 года, средний стаж работы главврачом — 0,5 года, средний стаж работы главой облздрава — 0,5 года. Зато в среднем имеется 2,7 диплома, в том числе 2 магистра и 1 доктор делового администрирования. Доктор — это, кстати, сам Цой.

Почему Цой? Во-первых, ситуация показала, что множество достижений существует только на бумаге, руководство дезорганизовано, в системе процветают коррупционные схему, а сама стратегия борьбы с короновирусом выбрана, мягко говоря, весьма спорная. При этом выносить сор из избы и признавать ошибки никто не собирается. Курс должен был быть продолжен — и, судя по всему, в элитарном медицинском сообществе по этому поводу существует полный консенсус.

В чем же этот курс заключается? Несколько лет назад реформаторы от отрасли взяли курс на тотальную коммерциализацию системы: приватизация медицинских учреждений и НИИ, внедрение медицинского страхования при одновременно снижении врачебной ответственности за медицинские ошибки. Финансирование отрасли, включая капитальное строительство, подготовку кадров, оснащение инфраструктурой постепенно снимается с бюджета и переводится «на плечи» частной медицины, точнее работодателей, которые несут основное финансовое время медстрахования. Государство оставляет за собой обеспечение необходимого минимума, названного гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. При этом расцвели субъекты квазигосударственного сектора в виде ТОО «СК-Фармация» и НАО «ФСМС». Отраслевые программы, в частности той же цифровизации превратились в кормушки для заинтересованных лиц, без каких-либо результатов. Минздрав инициировал программу «государственно-частного партнерства», по которой должно быть снесено 40 действующих больниц и построено вместо них… 16 «новых и современных», причем администрирование будет осуществляться той же структурой, что и строительство. Политических оценок этого проекта не озвучивалось ни разу, лишь недавно Цой на слушаниях в Мажилисе еле-еле выдавил из себя, что сносится, мол, будут ветхие больницы. Интересно, а как 40 больниц вдруг оказались ветхими? На последней коллегии Цой сообщил: «Для обеспечения 50% обновления коечного фонда к 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет средств государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества». Он судьбе 40 намеченных к сносу лечебных заведений и том, как этот самый «частный партнер» будет отбивать свои инвестиции министр молчит.

Мерей СУГИРБАЕВА – «В Минздраве идет зачистка мест для «родных человечков»?» — В системе здравоохранения идет «чистка», но «если БИРТАНОВ привлекал людей из АО «Национальный медицинский холдинг», то ЦОЙ делает почти то же самое – приводит их из Медицинского центра управделами Президента. Увы, в последние годы в минздраве РК из-за того, что оно было закрытым от общественного глаза учреждением, произошла отрицательная селекция кадров. Профессионалы ушли. Из-за отсутствия принципа меритократии в настоящий момент здесь ощущается кадровый голод, несмотря на то, что все вакансии заняты», — считает Каиргали КОНЕЕВ, кандидат медицинских наук.

В Минздраве стремительно меняют кадры. Говорят, идет тотальная чистка — ведомство освобождается от подрывающих его авторитет чиновников. «Ушли», например, вице-министра Людмилу БЮРАБЕКОВУ, известную тем, что лоббировала дорогостоящий российский препарат фавипиравир, от которого отказались многие страны; надели электронный браслет слежения на руководителя Национального центра экспертизы лекарственных средств Эрика БАЙЖУНУСОВА; проработав всего несколько месяцев, оставил «по собственному желанию» кресло руководителя управления общественного здоровья Алматы Камалжан НАДЫРОВ…

Однако представитель медицинской общественности, алматинский врач Каиргали КОНЕЕВ считает, что ни о каком принципе меритократии речи не идет.

— Это уже стало традицией: когда меняется отраслевой министр, то на ключевые позиции ставятся «свои» люди, — говорит он. — Последний пример — Ерлан Киясов, назначенный недавно вице-министром здравоохранения – главным государственным санитарным врачом РК. Также, как и сам Алексей Цой, он пришел из Медицинского Центра Управления Делами Президента Казахстана.

То, что сейчас в минздраве убрали с должность ответсекретаря и оставшуюся без работы Асем Нусупову срочно перевели в вице-министры, — тоже не показатель совершенствования кадровой работы. Это делалось по решению Главы государства: Касым-Жомарт Токаев еще два месяца назад сказал, что институт ответсекретарей себя не оправдал. И на данный момент у Цоя целых четыре зама, двое из которых — Марат Шоранов и Ажар Гинаят – опять же пришли вместе с ним из Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, которым их шеф руководил до того, как возглавил Минздрав.

«Препараты для лечения КВИ отсутствуют на складах «СК-Фармация»» — 12 препаратов для лечения коронавируса отсутствуют на складах ТОО «СК-Фармация», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

26 октября в рамках проекта «Астана – адалдык алаңы» столичной Антикоррупционной службой, Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, акиматом города, филиалом ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» осуществлен выездной мониторинг состояния резервного фонда (неснижаемый запас лекарственных средств, применяемых при коронавирусной инфекции) ТОО «СК-Фармация».

В настоящее время осуществляется процедура закупа по 44 наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 млрд тенге для лечения 60 тыс. пациентов в стационарах в месяц.

«Из 44 наименований неснижаемого запаса лекарственных средств на осенне-зимний период для лечения КВИ на складе имеется всего 32 наименований, что составляет 73%. Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарственных средств, а на пять позиций лекарственных препаратов вообще отсутствуют договоры поставки», – говорится в сообщении.

По нескольким позициям лекарственных средств остаток не соответствует нормативу (план хранении неснижаемого остатка лекарственных средств). Хранящийся объем неснижаемого остатка лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен для шести регионов.

Кроме того, на складе имеется пересортица лекарственных средств, сформированных для неснижаемого запаса.

По словам представителя «СК-Фармация», поставки для неснижаемого запаса лекарственных средств ожидаются до 20 ноября этого года.

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