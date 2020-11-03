27 пунктов пропуска на границе Казахстана и России нуждаются в модернизации – сенат РК

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – 27 пунктов пропуска на границе Казахстана и России нуждаются в модернизации, сообщает пресс-служба казахстанского сената.

«Развитие и модернизацию пограничных пунктов пропуска сенаторы обсудили с заместителем председателя КНБ Дарханом Дильмановым и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым. Сенаторам сообщили, что на всех рубежах находится 51 автомобильный пункт пропуска, 27 из которых требуют реконструкции – расположены они на казахстанско-российской государственной границе. Модернизацию этих пунктов предложено провести в пять этапов до 2025 года», — говорится в сообщении, распространенном по итогам обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны государственной границы и национальной безопасности».

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед сообщил, что основная задача законопроекта – повысить эффективность действующей системы охраны государственной границы, а также функциональных возможностей органов национальной безопасности.

Законопроект инициирован депутатами Парламента, от лица которых с докладом выступил Нуржан Нурсипатов.

«Предлагается внести поправки в один кодекс и двадцать пять законов. Принципиально обновлена структура органов военного управления пограничной службы», — сказал Нурсипатов.

По его мнению, «если ранее преобладала войсковая форма, то теперь предусматривается ее тесная интеграция с территориальными органами национальной безопасности».

«Принятие законопроекта позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путем развития инфраструктуры и использования специальных технических средств», — отметил сенатор Сергей Ершов.