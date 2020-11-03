В Алматы разработан план готовности медучреждений к новой волне COVID-19 – акимат

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – В Алматы разработан план готовности медучреждений к новой волне COVID-19, сообщает пресс-служба акима города.

«В Алматы разработан план готовности медучреждений к возможной новой волне пандемии COVID-19», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как заверили городские власти, «заблаговременно приняты все меры по обеспечению готовности в случае новой волны пандемии коронавируса».

«На базе городской поликлиники №8 разъяснены вопросы алгоритма работы всех медучреждений Алматы: разработан план готовности к новой волне пандемии COVID-19 с соответствующими расчетами по материальным и нематериальным ресурсам; разработаны чек-листы по оценке готовности в разрезе основных и вспомогательных процессов, маршрут пациента с ОРВИ, коронавирусной инфекции; рассчитана дополнительная потребность в медицинских регистраторах в Call-center на период второй волны эпидемии – шесть человек, дополнительных фельдшерских бригад в отделении скорой медицинской помощи на период второй волны пандемии (до трех основных бригад, одна резервная), автотранспорт – две», — сказала главный врач городской поликлиники №8 Фарида Агибаева.

По ее словам, по потребности будет сформирована мобильная врачебная бригада из числа профильных специалистов, в том числе с проведением миниинвазивных манипуляций на дому и лабораторно-инструментальных исследований, осуществляемых в домашних условиях.

«Проведено зонирование на «грязную» и «чистую» зоны. В «чистой» зоне организованы отдельные фильтр-кабинеты для детского населения и беременных женщин. Установлен коридор для сортировки потока пациентов. На входе в поликлинике установлен бесконтактный тепловизор для измерения температуры тела всего потока пациентов. При входе в поликлинику пациенты проходят через систему «триаж»: разделение на потоки с бесконтактной термометрией, опрос на наличие признаков ОРВИ и коронавирусной инфекции. «Фильтр» и изоляторы организованы на первом этаже, где им проводится бесконтактная термометрия и опрос с целью выявления пациентов с клиническими признаками, не исключающими COVID-19. При выявлении симптомов лицо временно помещается в изолятор. После осмотра врачом педиатром пациент направляется на амбулаторное лечение или госпитализируется в провизорный стационар», — сказала спикер.

Отмечается, что в поликлинике №8 создано 12 мобильных групп по медицинскому наблюдению пациентов с бессимптомной, легкой, средней формой заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ).

«Мобильные бригады оснащены в соответствии с нормативными требованиями, включая укомплектования наборами для оказания экстренной неотложной помощи. Так, мобильные бригады будут оказывать комплекс медицинских услуг в зависимости от эпидемиологической ситуации: обслуживание вызовов с выездом на дом, консультация пациентов (аудио-, видео-), проведение сбора образцов биологических материалов, назначение лечения и так далее. На сегодняшний день на мониторинге находятся два бессимптомных пациента. Также на уровне заведующих отделений врачей общей практики проводится контроль надлежащей сортировки и динамическое наблюдение пациентов ОРВИ, КВИ из группы риска», — добавила Агибаева.