У беременных выше риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода – исследование

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – У беременных женщин выше риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, сообщает CNN.

«Согласно нескольким отчетам, опубликованным в понедельник Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у беременных женщин выше риск тяжелого течения коронавируса и летального исхода, кроме того, у них выше риск преждевременных родов», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе одного из исследований ученые проанализировали данные о 461 825 женщинах в возрасте от 15 до 44 лет, у которых был положительный результат на COVID-19 в период с 22 января по 3 октября, при этом учитывалась данные только тех, у кого были симптомы коронавируса. Ученые пришли к выводу, что у беременных больше вероятность оказаться в реанимации: 10,5 на 1 тыс. беременных по сравнению с 3,9 на 1 тыс. женщин, которые не были беременны.

Кроме того, беременные женщины в три раза чаще нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), им чаще требовалась поддержка легочной и сердечной системы при помощи оксигенации.

У них также была большая вероятность смерти: 1,5 случая смерти на 1 тыс. беременных женщин по сравнению с 1,2 случаями смерти на 1 тыс. женщин, которые не были беременны.

По информации издания, ученые также обнаружили, что среди беременных женщин латиноамериканского происхождения вероятность летального исхода в 2,4 раза выше, а у женщин азиатского происхождения и коренных жительниц Гавайских и других островов Тихого океана выше риск оказаться в реанимации.

Согласно исследованию, у женщин старше 35 лет заболевание чаще протекало в тяжелой форме вне зависимости от того, были ли они беременны.

«Команда исследователей изучала беременность и состояние новорожденных у 4442 женщин с диагнозом COVID-19 в период с 29 марта по 14 октября. Они обнаружили, что 12,9% из 3912 родов были преждевременными. Для сравнения, в 2019 году преждевременные роды случались в 10,2% случаев из общего количества родов. CDC отмечает, что дети, родившиеся слишком рано, подвергаются повышенному риску смерти и инвалидности, включая проблемы с дыханием, зрением и слухом», — отмечается в публикации.

Кроме того, издание отмечает, что у 2,6% младенцев, протестированных на COVID-19, результат был положительный. При этом КВИ наиболее часто встречалась у младенцев, у матерей которых положительный результат на коронавирус был получен в течение одной недели после родов.

«У примерно 60,6% женщин были симптомы коронавируса, хотя исследователи утверждают, что наличие симптомов у матерей не влияло на частоту преждевременных родов. Кроме того, у 45% было зарегистрировано по крайней мере одно сопутствующее заболевание, среди которых самым частым было ожирение», — отмечается в публикации.

При этом отмечается, что поскольку 84,4% обследованных женщин перенесли COVID-19 в третьем триместре, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять влияние инфекции на ранних сроках беременности и долгосрочные последствия для младенцев.

Исследователи отметили, что хотя тяжелая форма COVID-19 действительно встречается у новорожденных, у большинства из тех, кто родился с COVID-19 в положенный срок, заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме.