Более 1300 пожаров произошло в Казахстане за два месяца — МЧС РК

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 1300 пожаров произошло в Казахстане за два месяца, есть жертвы, заявил министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК Юрий Ильин.

«С сентября в жилом секторе (Казахстана – КазТАГ) произошло свыше 1300 пожаров», — сказал Ильин на заседании правительства во вторник.

По его словам, рост пожаров наблюдается в городе Шымкент — в восемь раз, в Алматы — на 60%, от 40% до 20% — в Жамбылской, Акмолинская, Северо-Казахстанской, Костанайской областях.

Количество погибших, по его данным: в Жамбылской области — четверо, в Алматы — трое, в Павлодарской области — двое. Отмечаются случаи групповой гибели. В Жамбылской области при пожаре в жилом доме погибло двое детей, в Северо-Казахстанской — по двое человек в двух случаях и в Восточно-Казахстанской — двое человек.

Причинами роста пожара стали нарушения пожарной безопасности, в частности, эксплуатация бытовых приборов, печей, а также неосторожное обращение с огнем.

«В МЧС взято на учет более 118 тыс. домов социально уязвимых слоев населения. Несмотря на проведенное МЧС работу, порядка 10 тыс. домов продолжают эксплуатироваться с нарушениями», — сказал Ильин.