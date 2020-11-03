Пропускная способность аэропорта Туркестана вырастет до 250 пассажиров в час – аким

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пропускная способность аэропорта Туркестана вырастет до 250 пассажиров в час, заявил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Пропускная способность международного аэропорта Туркестана предусматривается до 250 пассажиров в час, железнодорожного вокзала — до 5 тыс. пассажиров в сутки, автомобильного вокзала — до 15 тыс. пассажиров в сутки», — сказал Шукеев, представляя на рассмотрение правительства проект генплана «с учетом развития города как культурно-духовного центра тюркского мира», на заседании правительства во вторник.

По его словам, предусмотрено расширение существующих и строительство новых магистральных улиц протяженностью 1069 км, количество транспортных развязок и путепроводов по территории города будет увеличено до 24, протяженность автобусных маршрутов — до 850 км.

«В проекте определены все основные параметры жизнеобеспечения города до 2035 года, с учетом роста численности населения и потока туристов», — пояснил Шукеев.

С учетом роста численности населения до 350 тыс. человек в рамках генплана будут, по словам акима, расширены запасы за счет подземных вод Икансу-Ктайского месторождения и построены водопроводные сети протяженностью 163 км, что повысит возможность ежедневного потребления питьевой воды до 197 тыс. куб. м в сутки.

Также, будут построены канализационно-очистное сооружение с проектной мощностью 25 тыс. м3/сутки и дальнейшей модернизацией до 125 тыс. куб. м/сутки и канализационные сети протяженностью 139 км.

«Проектом предусматривается строительство двух новых парогазоустановок и модернизация существующих котельных и отопительных печей с переводом на природный газ, что увеличит подачу теплоснабжения до 1775 Гкал/ч», — сказал Шукеев.

Также, планируется к 2050 году увеличить производительность газораспределительных станций АГРС — «Туркестан» и АГРС — «Иски Икан» для обеспечения города природным газом из магистрального газопровода Бейнеу-Шымкент со 130 тыс. куб. м/час до 215 тыс. куб. м/час в год.

«Проектом генерального плана предусматривается увеличить мощность электростанций города с 83 млн. кВт/час (на 170 тыс. человек) до 742 млн. кВт/час за счет строительства 8 подстанций. Дополнительно предусматривается строительство солнечной электростанции. Кроме того, будут использованы солнечные панели для освещения улиц, подогрева воды», — заключил Шукеев.

Напомним, воздушная гавань Туркестана «официально» открылась 28 сентября. 3 октября в распоряжении редакции оказался проект постановления правительства о допуске аэропорта Туркестана к обслуживанию международных авиарейсов.