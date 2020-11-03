Казахстан усиливает ограничительные меры на границе из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает пресс-служба правительства.

«По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов РК. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 чел. За сутки заболело 442 чел. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Отмечается, что глава правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима. премьер-министр отметил, что все регионы выполнили поставленную задачу по доведению стабфондов до нормативов минздрава.

«Глава правительства поручил продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием. Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, министерству индустрии — ускорить поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам — ускорить их принятие», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что МВК приняла ряд решений.

«I. Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанная категория лиц может пересекать госграницу РК не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток). II. По безвизовому режиму продлить до 1 мая 2021 г. приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии. III. По авиарейсам с Турцией сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю», — резюмируется в сообщении.