Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Объединение Jysan Банк и АТФБанк будет способствовать стабильности сектора, заявляет агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Агентство (…) считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора», — комментирует АРРФР РК предварительное соглашение о покупке Jysan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jysan Банка во вторник.

Согласно документу, текущая деятельность Jysan Bank и АТФБанка и доступность услуг для клиентов банков будут обеспечены.

Решение двух банков об объединении является следствием проводимой агентством работы по результатам AQR, отмечается в комментарии.

Также отмечается, что условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски: создание дополнительных провизий и формирование достаточного уровня капитала, будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка.