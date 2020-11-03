Парк ядерных технологий готовятся вывести из-под ведения минэнерго Казахстана и отдать ЕНУ

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Министерство энергетики Казахстана может передать Парк ядерных технологий в оплату акций Евразийского национального университета (ЕНУ) имени Льва Гумилева в Нур-Султане, сообщает корреспондент агентства.

«Передать государственный пакет акций АО «Парк ядерных технологий» в размере 100% в оплату акций НАО «ЕНУ имени Л.Н. Гумилева» в установленном законодательством порядке», — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков документа, в финансово-экономическом аспекте проект для ЕНУ и Парка ядерных технологий «является малозатратным, не несет существенных финансовых рисков ввиду отсутствия долговых обязательств и самообеспеченности каждой из организаций, отсутствия необходимости глубокой перестройки, возможности быстрого налаживания сотрудничества в области физики, химии, производств и технологий, роста научных и производственных кадров».

«Проект создаст новую платформу для роста научных кадров, науки, ее интернационализации, обеспечения практической направленности на развитие экономики Казахстана. АО «Парк ядерных технологий» создан (…) со 100% участием государства в уставном капитале в целях содействия формированию в РК эффективной инновационной инфраструктуры путем развития высокотехнологичных производств с использованием атомной энергии. (…) Поручено передать АО «Парк ядерных технологий» в оплату акций ЕНУ», — сказано в пояснительной записке министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.

Как отмечается, ЕНУ совместно с Институтом ядерной физики (ИЯФ) Национального ядерного центра (НЯЦ) активно использует в учебном процессе и в научно-исследовательской работе построенный в 2006 году Междисциплинарный научно-исследовательский комплекс (МНИК), базовой установкой которого является ускоритель тяжелых ионов DC-60.

«Данный ускоритель имеет три технологических канала, один из которых предназначен для получения трековых мембран, являющихся основой таких высокотехнологических продуктов, как фильтры тонкой очистки, используемые в здравоохранении, в очистке воды и так далее. Учеными НАО «ЕНУ» и ИЯФ в рамках проекта «Коммерциализация технологий» по линии Всемирного банка и министерства образования и науки Республики Казахстан на базе НАО «ЕНУ» в 2013-2015 годах успешно реализован проект «Создание фильтрационных материалов и металлических наноструктур на основе трековых мембран». Но проект до сих пор не может быть доведен до конечной стадии коммерциализации, то есть до массового производства фильтров, так как НАО «ЕНУ» не имеет технической возможности установить и запустить линию химического травления мембран. Следовательно, присоединение АО «Парк ядерных технологий» даст НАО «ЕНУ» возможность наладить отечественное производство фильтров и во многом решить проблемы питьевой воды в стране», — считает министр образования.

По его мнению, «задачи проекта являются выполнимыми ввиду их организационно-правового, структурно-управленческого характера», а также большого опыта ЕНУ по созданию консорциумов производственного сектора с участием специализированных научных учреждений, производственных предприятий Казахстана и зарубежных научных организаций и компаний с составлением совместных дорожных карт и планов НИОКР на среднесрочную перспективу.

«Проект позволит значительно ускорить создание индустриально-научных центров сотрудничества, усилить прикладной характер научных исследований за счет долгосрочного улучшения твердой и мягкой инфраструктур», — говорится в пояснительной записке.