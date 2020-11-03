Среди пострадавших и погибших в перестрелке в Вене казахстанцев нет – МИД РК

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Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Среди пострадавших и погибших в перестрелке в Вене казахстанцев нет, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Вечером 2 ноября в столице Австрии Вене неизвестные открыли стрельбу. По данным местных властей есть погибшие и раненные», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, австрийская полиция проводит полномасштабную антитеррористическую операцию.

По предварительной информации посольства Казахстана в Австрии, среди погибших и пострадавших граждан РК нет.

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