«К каким уголовным делам может быть причастен Елжан Биртанов». «Казахстанская оппозиция не определилась с участием в выборах из-за своей конфликтности». «Китайская земля Жетысу» — историки внесли ясность в спорный вопрос»

Сетевой Казахстан 3 ноября 2020г.

365 INFO . KZ . «Казахстанская оппозиция не определилась с участием в выборах из-за своей конфликтности» — До каких масштабов могут дойти межпартийные электоральные разборки? Придет ли на выборы реальная оппозиция? Об этом наш разговор с директором Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андреем ЧЕБОТАРЕВЫМ — Трудно сказать, кого ОСДП собирается выдвигать на выборы из своих рядов. Либо тех, кто у них в активе, либо привлекать видных представителей оппозиции. Тем более, что в этой партии побывали многие: не только Амиржан Косанов, но также Балташ Турсумбаев, Петр Своик, Уалихан Кайсаров и Ермурат Бапи. Последнего, наверное, привлекать не будут, так как его со скандалом исключили из партии. Амиржан Косанов во времена, когда у партийного руля был Жармахан Туякбай, в принципе, тоже был удален из актива. Сейчас в ОСДП уже другой лидер, хотя и говорят, что Туякбай как-то влияет на партию. В принципе, если они захотят сделать ставку на Амиржана Косанова и пригласить его, возможен и такой исход. Но пока никаких порывов ни со стороны Амиржана Косанова, ни со стороны руководителей ОСДП не видно.

««Китайская земля Жетысу» — историки внесли ясность в спорный вопрос» — В казахскоязычном сегменте соцсетей разгорелся нешуточный спор. Его предмет относится к временам тысячелетней давности. Суть — принадлежала ли в древние времена земля Жетысу Китаю. Портал Stan поинтересовался мнением историков. Берекет КАРИБАЕВ, профессор КазНУ им. аль-Фараби — «Часть Жетысу и Мавераннахра была во владении Китая лет пять. Но это не значит, что земля принадлежала ему полностью. Потому что после Атлахской битвы китайцы были вынуждены покинуть земли средней Азии почти на тысячу лет».

EXCLUSIVE . KZ . «Митинг в Казахстане: символ демократии или дорога к хаосу?» — В прошлую субботу в Алматы прошел санкционированный властями митинг в защиту политических заключенных. По сути, он стал первым сравнительно крупным мирным собранием, прошедшим по букве нового «антимитингового закона». Судя по всему, будут еще и другие, в том числе и те, на которые акиматы разрешения давать не захотят. Последнее же слово остается за обществом, как движущей силой почти любого протеста, но перед тем, как его сказать и сдать митинговый экзамен, нужно усвоить теорию. В том числе, понять, как одни митинги отличаются от других.

FORBES . KZ . «Сколько банков нужно Казахстану?» — Напомним, в начале 1990-х только в Алматы насчитывалось около 200 банков, и вся история их «таяния» займет слишком много места и времени. Нас интересуют только последние пять лет… Таким образом, за пять лет в результате как принудительной ликвидации, так и сделок по слиянию и поглощению количество банков в Казахстане уменьшилось на 9, с 35 до 26. По мнению экономиста Жараса АХМЕТОВА, такое уменьшение количества банков — негативный процесс.

PLATON.ASIA. «Жри, что дают» — Уровень казахстанского сервиса для рядовых потребителей обобщительно можно так и назвать: «Жри, что дают». Иногда по смыслу именно такой ответ вы можете получить в казахстанских заведениях, магазинах для «пролетариата». Ведь многие из нас сталкивались и сталкиваются с таким качеством обслуживания, еды и т.п. А каков уровень санитарии и гигиены в наших заведениях, наверное, можно и не говорить. В некоторых кафе, продуктовых рынках также «чисто», как в хлеву. И никого из СЭС и соответствующих структур это не колышит. Понятное дело, почему так происходит – ведь у нас на коррупции построены все дела.

TIME . KZ . «И 40 лет никаких проблем?» — В конце октября правительство определилось с проектом модернизации ТЭЦ-2 Алматы — энергоисточник будет переведен на газ с реконструкцией существующих котлоагрегатов (стоимость работ оценивается в 98,4 млрд тенге). После этого аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ сообщил, что процесс реконструкции будет идти поэтапно: ежегодно в летний период по два котлоагрегата будут переводиться на газ, а все работы планируется завершить осенью 2024 года. А в минувшую пятницу в онлайн-режиме с участием проектировщиков, а также представителей госорганов, экологов, общественных деятелей и просто интересующихся этим вопросом горожан прошли общественные слушания по оценке воздействия модернизации указанной ТЭЦ на окружающую среду (ОВОС).

«Пока не поздно» — Озеру Балхаш просят придать статус национального достояния. Казахстанцы собирают подписи под онлайн-петицией за сохранение озера Балхаш, адресованной президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. В документе, который на данный момент подписали чуть более двух тысяч человек, говорится, что Балхаш является вторым по величине и объему воды озером в Казахстане и имеет ключевое климатическое значение как минимум для двух областей. И главной проблемой этого уникального озера (Балхаш — единственный в мире водоем с разной по составу водой: в западной его части она пресная, в восточной — соленая) является обмеление.

«По минному полю» — К каким уголовным делам может быть причастен Елжан БИРТАНОВ. Минувшие выходные прошли под знаком бывшего министра здравоохранения. Экс-главу медицинского ведомства, по неподтвержденным данным, еще 30 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже появились сведения, что 1 ноября следственный суд Нур-Султана санкционировал его арест сроком на два месяца.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперты прогнозируют рост цен на нефть. Чего ждать Казахстану?» — В бюджете Казахстана учитывается консервативная оценка, которая тоже исходит из текущих тенденций. Например, когда бюджет переверстывали в апреле этого года, туда заложили среднегодовую цену 20 долларов за баррель сорта Brent. А сейчас бюджет планируется исходя из 35 долларов. И первая, и вторая оценки были ниже реальной средней цены нефти этой марки. Но если ситуация ухудшится, ухудшатся и ожидания.

LITER . KZ . «Авторы закона о семейно-бытовом насилии нарушили Конституцию РК — юристы» — Член рабочей группы по противодействию семейно-бытовому насилию, адвокат Елена ИГНАТЕНКО рассказала почему документ вызвал критику юристов — Моя позиция такая: прежде чем говорить о конкретных статьях, по которым можно привлечь к ответственности наших граждан, нужно четко определиться в понятиях. Конституционное право может быть ограничено законом, но по таким четким критериям, которые позволяли бы разграничить правомерное поведение от противоправного. Здесь четких критериев нет, поэтому под «мясорубку» может попасть любая нормальная семья.

AZATTYQ . ORG . «На пороге второй волны. Ожидания казахстанцев и реальность от Минздрава» — Отсутствие лекарств, нехватка медперсонала и коек, дефицит аппаратов ИВЛ и долгое ожидание медпомощи. «Системные» ошибки Минздрава, допущенные до и во время пандемии, признает и Акорда. Новое руководство ведомства уверяет, что «запас прочности» здравоохранения в этот раз «более серьезный».

CARAVAN . KZ . «Тайное мировое правительство и принцип Абая “Адам бол!”» — Две недели назад мы опубликовали интервью с народным писателем Казахстана Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ “Пандемия – искусственное или стихийное бедствие?”. Сегодня своё мнение о проблемах, затронутых поэтом, высказывают учёные, политологи. Еркин БАЙДАРОВ, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова комитета науки МОН РК — С интересом ознакомился с интервью Олжаса Омаровича Сулейменова вашему изданию “Коронавирус – это вариант “Майн кампфа” в новой редакции?”. В целом, как мне показалось, интервью противоречиво… Что же делать в ситуации глобальной пандемии человечеству? За всё человечество сказать не могу, но для казахстанского общества актуальным был и остается простой принцип Абая – “Адам бол!”. Ну и, конечно, работать над собой, стремиться к совершенству в полном смысле этого слова.

««Эрдоган поперхнётся»: что пишут о «Великой армии Турана» в отечественных и зарубежных СМИ» — Минобороны РК: Такое предложение не рассматривалось. Первым делом следует отметить, что недавний визит главы минобороны Турции Хусули АКАРЫ в Казахстан стал очередным поводом для некоторых турецких средств массовой информации предположить, что он связан с идеей создания «Армии Турана» – военного блока, объединяющего тюркоязычные страны. В министерстве обороны Казахстана в свою очередь развеяли все предположения турецких СМИ и сообщили, что в адрес казахстанского оборонного ведомства предложений об участии в единой армии тюркских государств не поступало. На повестке дня международного военного сотрудничества Казахстана такой вопрос не стоит.

TENGRINEWS . KZ . ««Умирало до 12 человек в сутки». Вспышка коронавирусной пневмонии глазами реаниматолога» — «Было страшно. Лежат пациенты, разговаривают. Мгновенье, и человека нет. Реанимация не помогает. Умирало до 12 человек в сутки«. Так врач анестезиолог-реаниматолог Мурат ДАРИБАЕВ описывает события, которые происходили в его больнице в середине лета 2020 года. Тогда казахстанские медучреждения столкнулись с небывалым наплывом людей, больных пневмонией. Мурат ежедневно боролся за жизни пациентов. К несчастью, в этой же борьбе он потерял родного человека, заменившего ему отца.

EHONEWS . KZ . «Галым Нурпеисов: следователь и прокурор так и не смогли объяснить причину ареста Ермека Тайчибекова» — В социальных сетях идет обсуждение факта ареста в сентябре блогера Ермека ТАЙЧИБЕКОВА, которого как чиновники, так и казахские националисты неоднократно обвиняли в не патриотизме и в призывах к объединению с Россией. Известный алматинский адвокат Галым НУРПЕИСОВ, специализирующийся на таких громких политических делах, ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», высказав свое мнение о ходе следственного разбирательства и причинах возбуждения уголовного дела в отношении Ермека Тайчибекова.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Дело трансплантологов: суд огласил приговор в Нур-Султане» — Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султан рассмотрел дело о незаконной трансплантации органов. Врачи признаны невиновными в незаконной пересадке органов. В то же время одного из них приговорили к 2,5 года лишения свободы, так как его пациент заразился ВИЧ.

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