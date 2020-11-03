Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил солидарность с австрийцами в отношении теракта в Вене, передает корреспондент агентства.

«Отвратительный теракт в Вене не имеет никакого оправдания. Солидарен с австрийским народом и его правительством. Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма – идеологии и практики человеконенавистничества», — написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

В ночь на 3 ноября в столице Австрии – Вене произошла серия террористических атак. В нападениях участвовали несколько террористов с огнестрельным и холодным оружием. Более 10 человек были ранены, трое погибли. Ответственность взяли на себя джихадисты, которые назвали теракт «платой» за участие Австрии в коалиции стран против ИГИЛ/ДАИШ (запрещенная в Казахстане террористическая организация).