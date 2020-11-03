Суд санкционировал арест экс-главы миздрава Елжана Биртанова

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Суд санкционировал арест бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов РК.

«Службой экономических расследований КФМ министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в КФМ во вторник.

Напомним, 31 октября агентству КазТАГ задержание экс-министра подтвердил информированный источник.

По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

С поста министра Елжана Биртанова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил 25 июня. Его отставке предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19. Его место занял Алексей Цой. Затем последовали еще несколько увольнений с высоких постов.

10 июля на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

Через месяц после рекомендации главы государства о проведении расследования, а точнее 1 августа, стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.

Изначально Абишев был заподозрен в хищении Т127 млн. Затем другой источник уточнил эти цифры: «на самом деле установленная сумма предполагаемого хищения – $1,5 млн. По курсу 2018 года посчитали – получилось более Т0,5 млрд». К слову, последняя сумма совпадает с той, что в данное время озвучена по делу Биртанова. По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

Через две недели после задержания Абишева уже бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был арестован

по обвинению в коррупции. Дело было заведено по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия.

Еще через месяц, 23 сентября, правительство заявило о том, что Людмила Бюрабекова «освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению». Пост она занимала с апреля 2020 года, то есть ее кандидатура была утверждена еще при Биртанове.