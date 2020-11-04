Структуры минфина в кризис незаконными расследованиями убивают бизнес – мажилисмен

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Бизнес в Казахстане незаконно уголовно преследуют и убивают в кризис на основании сторонних рапортов, заявил депутат мажилиса Кенес Абсатиров.

«Поступают тревожные сигналы от предпринимателей о распространении новой порочной практики массового вовлечения субъектов бизнеса в орбиту уголовного преследования вопреки нормам закона и несмотря на объявленный главой государства мораторий. В соответствии с Налоговым кодексом, налоговая проверка осуществляется исключительно налоговыми органами. Однако департамент экономических расследований (ДЭР) минфина в обход этого требования привлекает так называемого «специалиста» (нередко в лице сотрудника самого ДЭР либо департамента агентства по противодействию коррупции) для выявления действительного или мнимого ущерба на объектах государственных закупок», — заявил Абсатиров в среду на заседании мажилиса.

По его словам, после регистрации справок таких «специалистов», назначается досудебное расследование в отношении предпринимателя и его контрагентов, выносится постановление о проведении тематических проверок по НДС и КПН, к делу приступают сотрудники налоговых органов, «и доначисляют разорительные для МСБ суммы по налогам».

«То есть основанием для возбуждения дел становится не налоговая проверка, а наоборот, некая справка или заключение постороннего лица, на основании которой назначается налоговая проверка. Это прямое нарушение принципов законности, так как согласно статьям 79 и 80 УПК РК, привлечение «экспертов» или специалистов возможно в ходе производства по уголовному делу, но никак не для его возбуждения. Между тем, в налоговом законодательстве отсутствуют такие формы определения налоговых обязательств в бюджет, как «справки», «заключения», составленные специалистами, не относящимися к налоговым органам. Тем не менее, рапорт оперуполномоченного на основании таких справок регистрируется в ЕРДР, чем нарушается требование подпункта 1) части 1 статьи 179 УПК РК, не допускающее регистрации рапорта об уголовном правонарушении, в котором отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и тому подобное, когда их наличие является обязательным», — отметил мажилисмен.

В Казахстане же, по его словам, «проверки уполномоченного органа проводятся наоборот, после возбуждения дел, что прямо нарушает и Налоговый кодекс, и УПК».

«И такой подход стал массовым, от которого страдают все больше предпринимателей в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской и других областях. На фоне девятимесячного простоя бизнеса под влиянием пандемии, такие действия ДЭР в буквальном смысле убивают бизнес. При этом, по возбужденным этим департаментом делам налоговые органы требуют от предпринимателя документы, не предусмотренные статьями 264, 403 Налогового кодекса (товаротранспортные накладные, путевые листы, табели учета рабочего времени, сменные рапорты и прочее), доначисляя сотни миллионов тенге, превращая предпринимателей в подозреваемых, разрушая их многолетний труд и деловую репутацию», — заявил депутат.

Попытки обжалования таких действий ДЭР в апелляционной инстанции минфина либо суд, по его словам, безрезультатны.

«Все это перечеркивает усилия государства по восстановлению экономики и поддержке МСБ», — сказал Абсатиров.

Он обратился в генеральную прокуратуру провести проверку правомерности возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, основанных на заключениях посторонних специалистов (в том числе ДЭР, ДАПК) и прекратить такие дела.

«(Просим – КазТАГ) министерство финансов Республики Казахстан: предоставить информацию на каком основании осуществляется привлечение сторонних «специалистов» для проверок бизнеса; запретить вовлекать предпринимателей в орбиту уголовного преследования на основании заключений посторонних «специалистов» по определению налоговых обязательств; прекратить практику назначения тематических проверок по НДС и КПН в отношении предпринимателей-контрагентов, не являющихся участниками уголовного процесса; прекратить практику доначислений со стороны налоговых органов при отсутствии судебных актов о признании сделок недействительными, регистрации (перерегистрации) юридического лица недействительной», — обратился парламентарий к минфину.