Более 1 млн га в Казахстане считают в минэкологии пригодными для обитания тигров

Талдыкорган. 4 ноября. КазТАГ – Более 1 млн га в Казахстане считают в в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов пригодными для обитания тигров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Территория южного берега озера Балхаш в районе дельты реки Или и к востоку от нее выбрана районом возможного восстановления туранского тигра. Общая площадь пригодной для обитания тигра территории составляет более 1 млн га. По прогнозам здесь можно рассчитывать на популяцию от 100 до 200 тигров данного подвида», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах. Они встречались в 13 странах Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии от Турции до северо-западного Китая.

«По мнению ученых, основными причинами исчезновения туранского тигра были целенаправленное истребление, неконтролируемая охота на копытных животных – основу кормовой базы тигра, а позднее – разрушение мест обитания за счет реализации многочисленных ирригационных проектов. На сегодня министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет», — сообщили в МЭГПР.

Отмечается, что проект включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы.

«В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – государственный природный резерват «Иле-Балхаш», также разработан и реализуется план управления территорией, включающий в себя, схему охраны от браконьерства и предотвращение запрещенных видов природопользования. Одновременно ведутся работы по увеличению плотности кабана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра», — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, для реинтродукции будут привлечены тигры, относящиеся к амурскому подвиду.

«В 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации программы по реинтродукции тигра в Дельту реки Иле и Южное Прибалхашье», — напомнили в минэкологии.