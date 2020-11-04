Выборы в США: По предварительным данным, Байден опережает Трампа с двукратным перевесом

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – По предварительным данным, кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, представляющего партию республиканцев, с двукратным перевесом, передает корреспондент агентства.

По состоянию на 10.30 по времени Нур-Султана в среду Байден набирает 192 голоса выборщиков, у Трампа 100 голосов. Для того, чтобы занять президентское кресло в Белом доме кандидат должен получить голоса 270 выборщиков.

Американские СМИ ожидают, что Байден победит в штатах Вермонт, Вирджиния, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, а также в округе Колумбия и в Род-Айленде.

Трампу отдают победу в штатах Алабама, Арканзас, Вайоминг, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Северная Дакота, Теннеси, Южная Дакота, а также Южная Каролина и Юта.

Вместе с тем, позиции Трампа крепки в так называемых «колеблющихся штатах»: Висконсине, Джорджии, Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Флориде, Северной Каролине и Техасе.

Байден лидирует в «колеблющихся» штатах Аризона и Миннесота.

Вместе с выборами президента 3 ноября (3-4 ноября по времени Нур-Султана) в США выбирают и вице-президента. Кроме того, будут избраны 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.