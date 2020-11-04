Программу в области старения профинансируют вне конкурса из бюджета Казахстана

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Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Программу в области старения профинансируют вне конкурса из бюджета Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Установить, что программно-целевое финансирование вне конкурсных процедур на 2021-2023 годы из республиканского бюджета осуществляется по научно-технической программе «Старение и здоровая продолжительность жизни» министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в представленном в среду постановлении правительства.

Документ введен в действие.

Напомним, о соответствующих планах властей КазТАГ сообщал еще 21 сентября.

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