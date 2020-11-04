Мажилис одобрил ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Мажилис одобрил ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

«Депутаты мажилиса парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании, одобрили ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС», — говорится в сообщении в среду.

Документ был подписан 20 декабря 2019 года. Как пояснили в МТСЗН, соглашение является результатом углубления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в рамках договора о Евразийском экономическом союзе.

«Правовое урегулирование вопроса пенсионного обеспечения граждан ЕАЭС при осуществлении ими трудовой деятельности в других государствах-членах позволит устранить существующий барьер на пути передвижения рабочей силы и станет дополнительным стимулом для легализации трудовой деятельности», — пояснил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Как отмечается, после вступления соглашения в силу граждане государств-членов ЕАЭС будут иметь такое же право на пенсионное обеспечение, что и граждане государства, где они осуществляли трудовую деятельность.

«Каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории. Пенсии будут выплачиваться государством-членом ЕАЭС, где трудящийся осуществлял свою трудовую деятельность, несмотря на то, что проживает в другой стране ЕАЭС», — уточнил Нурымбетов.

В Казахстане компетентным органом по реализации соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). По всем вопросам назначения пенсионных выплат граждане РК и других государств-членов ЕАЭС должны будут обращаться непосредственно в ЕНПФ.

«По соглашению трудящимся других государств ЕАЭС в Казахстане будут осуществляться пенсионные выплаты из накопительной пенсионной системы, так как они наравне с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в РК, будут перечислять ОПВ в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством», — сказано в сообщении.