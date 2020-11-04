Минэкологии о спортцентре в ботсаду Нур-Султана: Подобные примеры можно увидеть в Таиланде

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Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Примеры создания спортивных объектов на территориях ботанических садов, как в Нур-Султане, можно увидеть в Таиланде, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

«Несмотря на то, что на вверенной акимату территории парка будет построен спорткомплекс, строительство шумных развлекательных центров будет под запретом. По мировому опыту, лет 25-30 назад превращение ботанических садов в рекреационные зоны отдыха было далеко от реальности. Но сегодня во всем мире ботанические сады превратились в места отдыха людей. То есть применяются и в рекреации. Подобные примеры можно увидеть в Европе, Америке и странах юго-восточной Азии, к примеру, в Таиланде. Безусловно, посетители должны соблюдать культуру поведения, чистоту в парке», — заявил в среду вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Вместе с тем, он сообщил, что ботанический сад города Нур-Султана является особо охраняемой территорией.

«Здесь выращиваются новые виды растений и адаптируются к нашему климату. Поэтому на территории сада проводятся лишь научно-исследовательские работы. Никакие строительные работы не запланированы», — заявил замглавы минэкологии.

Также в ведомстве повторили утверждение столичных властей о том, что проект спортивного центра в ботаническом саду якобы «соответствует генеральному плану города».

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«Общая площадь Ботанического сада составляет 89,1170 га, из них 42,9 га находятся в ведении акимата Нур-Султана. 46,3 га относится к ведению министерства. Обрамляющая площадь является коммунальной собственностью и считается парком. Концептуально мы ее сделали с целью защиты Ботанического сада от негативных почвенно-климатических условий. Мы привозим новые породы, которые не совсем приспособлены к нашим жестким условиям. Обрамление парком защищает сад от жестких климатических условий», — сказал Нысанбаев.

Напомним, по заявлению акимата Нур-Султана, проект спортцентра в Ботаническом саду был утвержден в 2018 году, и он якобы соответствует генеральному плану города. Однако часть тех, кто видели ранее генплан столицы, сообщили о том, что проект спортцентра в ботсаду не видели. Многие общественники и экологи выступили с резкой критикой в адрес властей, считая, что акимат действует с нарушениями.

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