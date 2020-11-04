В 205 школах Алматы планируют установить систему видеонаблюдения

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – В 205 школах Алматы планируют установить системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба акимата города.

«На основании закона РК «Об образовании», пп 1 п 2 ст 137 «Предпринимательского Кодекса» РК и приказов министерства образования и науки за отчетный период в 48 оранизациях среднего образования города проведен профилактический контроль. По итогам проверочных мероприятий в организации образования выданы предписания для устранения выявленных нарушений по результатам проверки, все организации предоставили материалы по устраненным нарушениям», — рассказала руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева в среду.

Как уточняется, департаментом по поручению комитета по обеспечению качества в сфере образования проведен мониторинг в организациях среднего образования по «Видеонаблюдениям». По итогам мониторинга принято решение об установлении систем видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. В этой связи управлением образования Алматы рассматривается вопрос о заложении средств на 2021 год на обновление видеонаблюдений в организациях среднего образования.

Отмечается, что за отчетный период в департамент поступило 66 обращений. В соответствии с нормами законодательства в области образования заявителям даны письменные разъяснения и удовлетворены законные обращения заявителей.

«За текущий год апостилировано 2979 документов об образовании, из них 89 апостилировано через электронный портал правительства. На портал «Е-лицензирование» поступило 107 заявлений, оказано госуслуг 101, шесть на рассмотрении», — резюмируется в сообщении.