Мы не увидели нового экономического курса 04.11.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 145 0 Экономист Айдархан Кусаинов об отсутствии экономической политики правительства Похожие материалы: Дальнейшая динамика курса тенге будет неизбежно связана с ситуацией на мировых рынках Разница в уровне экономического развития регионов Казахстана будет увеличиваться – НПП Сигналом тревоги считает Токаев экологическую ситуацию в Казахстане Медеплавильное производство уничтожает озеро Балхаш – Олжас Сулейменов «Будущая личная гвардия Токаева пока во «втором эшелоне» власти». «Государство и система здравоохранения не имеют никакого отношения к исходу эпидемии». «Второе пришествие Марченко: зачем и кому это нужно?». «Деноминацию тенге предложил провести экономист»