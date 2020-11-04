Нацбанк Казахстана выпустил в обращение новые монеты номиналом Т100

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение новые монеты номиналом Т100 и набор коллекционных монет, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Монеты Jeti Qazyna номиналом Т100 будут являться законным платежным средством, и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в среду.

Согласно информации, технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. Эти монеты по техническим характеристикам полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет Jeti Qazyna не требуется.

Также, Нацбанк выпустил колекционные монеты Jeti Qazyna из золота, серебра и мельхиора, которые отображают художественный образ всех семи сокровищ степи на одной монете. Блистерный (в особой пластиковой упаковке) набор состоит из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор качеством рrооf-like номиналом 200 тенге и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством brilliant uncirculated номиналом Т100. Тираж данных блистерных наборов составляет 25 тыс. штук.

Коллекционные монеты Jeti Qazyna изготовлены: из золота 999/1000 пробы качеством proof, номиналом Т500, из серебра 925/1000 пробы качеством proof, номиналом Т5 тыс., из серебра 925/1000 пробы качеством proof, номиналом Т500, из сплава мельхиор МН 25 качеством рrооf-like, номиналом Т200 и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством brilliant uncirculated, номиналом Т100.

Монеты из золота номиналом Т500, из серебра номиналом Т500 и Т5 тыс., блистерный набор состоящий из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор номиналом Т200 и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством brilliant uncirculated номиналом Т100 предназначены для продажи по коллекционной стоимости.