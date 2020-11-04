Рефинансирование кредитов МСБ, вопреки посланию Токаева, еще не начато – мажилисмен

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Рефинансирование кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ), вопреки сказанному в послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, еще не начато, заявил депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Со дня обнародования послания Президента прошло два месяца. Однако, как сообщают обращающиеся в демпартию «Ак жол» предприниматели практически со всех регионов, ни в одной области или городе до сих пор такое рефинансирование даже не началось. В большинстве случаев филиалы банков отказываются принимать соответствующие заявки предпринимателей, ссылаясь на отсутствие поручений головного офиса. А там, где заявки были приняты, они лежат без ответа. Про фонд «Даму» и институты развития даже не говорим, так как они в этих решениях зависимы от банковской системы», — сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

Как напомнил депутата, в послании к народу Казахстана 1 сентября Токаев поручил «обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики», и еще о том, как глава государства сообщил, что на эти цели выделяется дополнительно Т200 млрд, а общий объем программы субсидирования доводится до Т800 млрд.

«Это поручение вызвало большой резонанс в предпринимательском сообществе. Ни для кого не секрет, что весь текущий год, помимо борьбы с пандемией, обернулся также тяжелейшим экономическим кризисом. По данным НПП «Атамекен», напрямую от пандемии и связанных с ней мер пострадало более 1 млн предпринимателей, то есть две третих от зарегистрированных субъектов бизнеса; приостановили деятельность из-за чрезвычайного положения и ограничений локдауна более 430 тыс. предпринимателей, значительная часть которых до сих пор не возобновила свою работу. Наибольшие потери понесли сферы транспорта, торговли и услуг, общественного питания, гостиничный бизнес, операции с недвижимостью и другие», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что недостаточно «простой отсрочки кредитов, причем по усмотрению самих банков», а также повторил, что «без их пролонгации на аналогичный срок, возникнет необходимость погашения накопленных платежей в оставшийся период, что вместо облегчения приведет к резкому увеличению долговой нагрузки на бизнес». Также он напомнил о предложении «рефинансировать действующие кредиты по новым пониженным ставкам, принятым в рамках антикризисных мер, без перенесения прежней долговой нагрузки».

«Поэтому поручение президента о рефинансировании всех кредитов пострадавшему МСБ под 6% было встречено нами как крайне важная и эффективная мера. Возьмем на себя смелость утверждать, что для отечественных предпринимателей это один из судьбоносных в нынешних условиях вопросов, учитывая неадекватно высокие процентные ставки и катастрофическое падение оборотов», — добавил мажилисмен.

Депутат назвал «недопустимой ситуацию, когда поручения главы государства тормозятся в бюрократической волоките, тысячи предпринимателей стоят на грани разорения, а выделенные на их поддержку сотни миллиардов лежат без движения».

«В этой связи, мы просим правительство, Нацбанк и АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ) в самом срочном, безотлагательном порядке начать практическое рефинансирование кредитов всего пострадавшего МСБ под 6%. Мы также просим установить и привлечь к ответственности должностные лица, допустившие проволочку исполнения послания президента», — сказал Перуашев.