Департамент по борьбе с ОПГ планируют создать в МВД Казахстана

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Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Департамент по борьбе с организованной преступной группой (ОПГ) планируют создать в МВД Казахстана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«Зачастую эти преступления имеют организованный и транснациональный характер. Поэтому планируется создание департамента по борьбе с организованной преступностью, в структуре которого будет образовано подразделение по борьбе с торговлей людьми», – сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев в среду.

По данным главы ведомства, изъято более 150 единиц огнестрельного оружия и 960 единиц боеприпасов. Кроме того, совершенствуется практика расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года выявлено 107 таких фактов. В суд направлено 58 уголовных дел.

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