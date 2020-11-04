Жамишев возглавил совет директоров Bank RBK

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Болат Жамишев возглавил совет директоров банка АО «Bank RBK», сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Решением внеочередного общего собрания акционеров банка, состоявшегося 30 октября 2020 года в Алматы, членом совета директоров – независимым директором банка избран Болат Жамишев. Решением совета директоров банка Болат Жамишев назначен председателем совета директоров АО «Bank RBK», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Жамишев в апреле 2020 года был назначен на пост председателя совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования», до этого с августа 2014 года по апрель 2019 года был председателем правления АО «Банк Развития Казахстана», а еще раньше – с июня 2013 года по апрель 2014 года был министром регионального развития.

В разные годы Жамишев занимал высшие руководящие государственные посты в финансово-экономическом секторе Казахстана.