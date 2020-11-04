Участковые пункты полиции могут совместить с жильем для инспекторов в Казахстане

Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Участковые пункты полиции могут совместить с жильем для инспекторов, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«С акиматами прорабатывается вопрос строительства новых участковых пунктов, в том числе, совмещенных с жильем для участковых инспекторов, а также улучшения условий несения службы», — сообщил Тургумбаев на брифинге в среду.

Он отметил, что срок нахождения участкового в должности будет увеличен до пяти лет.

«Планируется также довести количество участковых до положенных норм за счет внутренних резервов. Устанавливается срок нахождения на должности участкового не менее пяти лет, это очень важно. Только опытный сотрудник, который досконально знает свой участок и его жителей, может эффективно решать вопросы их безопасности», — отметил министр.