Полицейская охрана будет снята до конца 2020 года с 574 объектов – Тургумбаев

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Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Полицейская охрана будет снята до конца 2020 года с 574 объектов, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«До конца года планируется снятие полицейской охраны с 574 объектов и передача функции охраны в конкурентную среду. Сейчас создана специальная комиссия, которой до конца декабря будут выработаны предложения по освобождению МВД от непрофильных функций», — сказал Тургумбаев на брифинге в среду.

Он напомнил, что в рамках структурных преобразований системы МВД из состава министерства уже выведен комитет по чрезвычайным ситуациям.

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