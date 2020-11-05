Алматинцы отчислили более 85 млрд тенге в Фонд медицинского страхования

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На 2  ноября  2020 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 446,7 млрд тенге.  Об этом сообщили представители филиала по г.Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 июля 2017 года по 2 ноября 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 85,5 млрд тенге за 1,7 млн. человек. Основная часть поступлений или свыше  70,6 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 14,9 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц работающих по договорам гражданско-правового характера.

Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 194 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 330,4 млн тенге.

Пресс-служба филиала по г. Алматы

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