Уральск. 5 ноября. КазТАГ – Карантинные ограничения усиливаются в Уральске с 7 ноября, сообщает портал «Мой город».

«В постановлении главного государственного санитарного врача Уральска Мадениета Танауова от 22 октября были внесены изменения и дополнения. Так, с 7 ноября будет ограничено передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение Уральска (коммунальных служб)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ездить ночью разрешили людям, работающим в ночных сменах предприятий/организаций (при предъявлении подтверждающих справок с места работы) и гражданам на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в аптеки в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий).

«К слову, физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте после 23.00 и до 06.00 по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте stopcovid.kz по уведомительному характеру либо оставить заявку по номеру телефона 109», — пишет издание.

Как отмечается, настоящее постановление вступает в законную силу с 7 ноября этого года.