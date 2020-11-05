Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Учебники для школьников пишутся наспех, а специалисты РК получают низкие оклады, заявил сенатор Бакытжан Жумагулов.

«Критика учебников была всегда, но такой критики, которая началась с 2016 года, до тех пор не было. Почему? Был осуществлен резкий переход на обновленное содержание образования, основанного на Кембриджской модели и внедрённого практически без апробации. В этой обстановке учебники писались наспех, ежегодно внедрялись по 3 класса, программы не обсуждались, авторы и эксперты не имели соответствующей подготовки и опыта. При этом учебные программы предметов в корне отличались от устоявшейся модели», — сказал сенатор в четверг.

Как уточняется, в депутатском запросе говорится, что в результате структура и содержание учебников претерпели глубочайшие изменения. То, что общество активно критикует тексты учебников, грамматические ошибки, иллюстрации и так далее, сенаторы считают справедливым. По их мнению, причины кроются в самих стандартах и учебных программах, на основе которых создаются учебники.

«Не было необходимых исследований, выработки методологических основ проектирования нового содержания и концепции учебных предметов и образовательных областей. Переформатирование содержания всех школьных предметов было осуществлено за неоправданно короткие сроки. Были введены и ранее неапробированные новые учебные предметы. Структура и содержание многих школьных предметов потеряли методологическую системность, целостность, межпредметную и межуровневую преемственность, были дополнены учебными материалами, не соответствующими возрастным возможностям учащихся», — объяснил Жумагулов.

Отмечается, что, когда учебники были разработаны, вносились изменения и дополнения в учебные программы практически всех предметов. Типовые учебные программы начального образования были изменены и переутверждены три раза.

По мнению сенаторов, программы готовились в полном отрыве от разработчиков учебников. Без качественных программ невозможно создать качественные учебники. Априори учебные программы не должны вызывать вопросы и противоречия ни со стороны разработчиков, ни со стороны учителей. Одной из причин имеющихся проблем депутат назвал низкую остепененность и мизерную заработную плату сотрудников Нацакадемии образования имени Ы. Алтынсарина, являющейся разработчиком этих нормативных документов.

«При штатной численности 85 человек «остепененность» в академии составляет 24% (3 доктора наук, 3 PhD, 15 кандидатов наук). Заработная плата главного научного сотрудника – Т119 526, ведущего научного сотрудника – Т106 678, старшего научного сотрудника – Т95 192 и научного сотрудника – Т81 955. При такой заработной плате можем ли требовать высокое качество? Это вдвое ниже средней заработной платы в нашей стране», — заявил депутат.

Сенатор предлагает усовершенствовать процедуры и механизмы проведения экспертизы, поднять на новый уровень экспертов учебных изданий. И разработать методику повышения их квалификации, определить нужную компетенцию и степень их ответственности. Необходимо изменить отношение и к самим авторам учебников. Практически все издательства привлекают к написанию учебников ученых из вузов, учителей и методистов из школ. Все привлечённые авторы имеют основную работу, творческих отпусков для них нет. Отметил сенатор и вопрос терминологии.

«Лингвисты сами не могут прийти к единому мнению в вопросах применения некоторых научных терминов. Как следствие, использование авторами нескольких аналогов одного термина приводит к путанице. Следует провести масштабную работу по утверждению терминов, приемлемых к использованию в учебной литературе», — сказал Жумагулов.

Сенатор также подчеркнул, что школьные учебники не самостоятельные образовательные продукты, создаваемые авторами по своему усмотрению. По его мнению, они должны выполнять требования ГОСО, типовых учебных планов и программ, поэтому необходимо рассматривать все эти вопросы в комплексе.

«С целью создания корректных, жизнестойких учебных программ в процессе разработки должен применяться комплексный подход. Необходимо внедрить этап обсуждения предложенных разработок, своего рода профессиональную экспертизу с привлечением авторских коллективов, издателей и педагогического сообщества», — резюмируется в сообщении.