Очень удачный момент «закупаться» рублем

Правда, аналитики уверены, что дешевым рубль для казахстанцев будет недолго, и курс тенге к рублю быстро вернется к привычной «шестерке»

Конец октября – начало ноября оказались очень горячими на валютном рынке. Особенный интерес вызвал курс рубля к доллару, который слабел на фоне рисков в геополитике и низкого уровня ключевой ставки Банка России.

«На фоне падения цен на нефть и без того слабый курса рубля к доллару США впервые с марта превысил 80 рублей за USD. Тогда рекорд был зафиксирован на уровне 82-83 рублей за доллар США», – сообщения на финансовых ресурсах напоминают по динамике сводки с фронта.

Пока мы следили за ослаблением рубля, ну и, конечно, тенге к доллару, не заметили своего «чувства превосходства» над рублем. Для нас это событие знаковое, поскольку курс рубля оказывает свое влияние не только на казахстанскую валюту, но и на экономику.

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«В текущем году, как и многие валюты развивающихся стран, российский рубль испытывает довольно существенное давление. Ослабление рубля с начала текущего года составило 30% (с 62 до 80.5 за доллар США). Такому значительному обесценению рубля способствовало падение стоимости нефти почти на 40% в том же периоде. Кроме того, повлиял отток средств нерезидентов из российского рынка — доля нерезидентов — держателей ОФЗ РФ сократилась до менее 27% на конец сентября, в то время как в начале года она составляла 33%», — отметили аналитики инвестиционного банка Halyk Financе в своем отчете.

При этом за этот же период ослабление тенге к доллару составило 14%. «Более сдержанному ослаблению казахстанской валюты в этот период в основном способствовал значительный объём продаж валюты на рынке Нацбанком в рамках бюджетного трансферта из Нацфонда», — вот основная причина сдерживания падения курса тенге.

В результате более существенного падения рубля к американской валюте произошло укрепление тенге к рублю до уровня 5.4 за 1 рубль в конце октября. При этом, если в марте текущего года курс рубля после падения до отметки 5.3 тенге в течение нескольких дней восстановился до отметки 5.8, то последнее ослабление рубля к тенге продолжается с лета и усилилось в течение последних нескольких дней.

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«В 2017-2018 годах обменный курс тенге к рублю находился на уровне 5.5 за 1 рубль, а с конца 2019 года он сместился на уровень выше 6 тенге за рубль. Однако в текущем году, в результате более значительного ослабления рубля по отношению к американскому доллару на фоне глобального кризиса, прежнее равновесие было нарушено и тенге укрепился к рублю до уровня 5.4», — отмечают эксперты.

Они ожидают, что сложившийся в настоящее время обменный курс тенге к рублю продержится недолго и в ближайшее время вернется к более обоснованному значению на уровне в 5.8 тенге и выше. «Мы рекомендуем покупать российскую валюту на текущих привлекательных уровнях с последующим инвестированием средств в рублевые облигации Минфина РК», — интересная рекомендация.

«Учитывая разницу в инфляции в двух странах (7.1% г/г в Казахстане и менее 4% г/г в России), мы считаем, что текущая просадка рубля к тенге носит временный характер и в ближайшее время курс вернётся к прежним значениям на уровне 5.8 и выше. Необходимо учитывать, что Казахстан имеет самый большой дефицит в международной торговле именно с Россией (-$8.5 млрд. в 2019 году), при этом слабый рубль еще больше усугубляет дисбалансы в торговле с Россией», — отмечают эксперты и поясняют, что с учетом текущего экономического кризиса увеличение импорта, подстегиваемое ослабевшим рублем, грозит ухудшением конкурентоспособности местных товаропроизводителей и потерей рабочих мест.

В свою очередь, увеличенные расходы госбюджета фактически простимулируют импорт, в частности из России, так как доля импорта с данного направления соответствует более трети от общего импорта Казахстана. Укрепление тенге на фоне более низких процентных ставок в РФ уже вызвало рост спроса на рубли на местном рынке — за 9 месяцев 2020 года объемы торгов рублем на Казахстанской фондовой бирже выросли почти на 70%, если считать год к году.

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Безусловно, ситуация с имеющимся на сегодняшний день курсом рубля может быть удачно использована теми казахстанскими компаниями, которые специализируются на импорте российских товаров, поскольку товары становятся дешевле. Точно также этот период могут использовать, как и осенью 2014 года, казахстанцы, которые планировали покупку недвижимости в России, оплату учебы и дорогих товаров народного потребления, в частности, автомобилей.

Однако стоит заметить, что, поскольку столь глубокое падение курса рубля к тенге будет кратковременным (как ожидают эксперты), то риски потери конкурентоспособности казахстанских производителей вряд ли реализуются и проявятся в заметной степени.

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