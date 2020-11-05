Национальный оператор в области здравоохранения создан в Казахстане – что он будет делать?

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Национальный оператор в области здравоохранения создан в Казахстане – редакция МИА КазТАГ рассказывает о том, как создавалась эта структура и чем она будет заниматься.

«1. Создать НАО «Turar Healthcare» со 100% участием государства в уставном капитале. 2. Определить: 1) общество национальным оператором в области здравоохранения; 2) полномочия общества по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области здравоохранения; 3) основным предметом деятельности общества осуществление деятельности в области здравоохранения, в том числе по развитию инфраструктуры здравоохранения», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства.

Функциями нацоператора в области здравоохранения определили:

1) осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;

2) осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;

3) реализацию проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов ГЧП;

4) осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам ГЧП и концессии;

5) осуществление деятельности по апробации, внедрению и осуществлению трансферта инновационных медицинских технологий в медицинские организации и организации образования в области здравоохранения Республики Казахстан;

6) участие в проведении доклинических (неклинических) и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий.

«Уставный капитал общества сформировать за счет передачи в оплату акций республиканского имущества, находящегося на балансе министерства здравоохранения Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению», — сказано в документе.

Согласно приложению, в оплату акций Turar Healthcare передают научно-исследовательский институт скорой помощи, котельную, водохранилище, проходную, трансформаторную подстанцию, кислородную, а также земельный участок, расположенные в Нур-Султане по улице Керей және Жәнібек хандар, 3. По данному адресу расположен Национальный научный онкологический центр.

Отметим, что 27 апреля 2020 года МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане планируют создать новую компанию со 100% участием государства в уставном капитале – тогда речь шла о ТОО «Turar Healthcare», основным предметом деятельности которого планировалось определить «осуществление деятельности в области здравоохранения». Еще раньше – 11 октября 2019 года КазТАГ сообщал, что в АО «Turar Healthcare» планируют переименовать Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.

17 октября 2020 года КазТАГ выяснил, что Turar Healthcare может стать оператором проектов ГЧП в медицинской отрасли Казахстана – в частности, по 20 новым многофункциональным больницам.

«Посланием президента Республики Казахстан Токаева К.К. от 1 сентября 2020 года предусмотрено строительство до 2025 года 20 крупных современных многофункциональных больниц в регионах страны. Согласно подпункту 8) статьи 6 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» правительство Республики Казахстан определяет национального оператора в области здравоохранения, его функции и полномочия. Согласно статье 14 Кодекса национальный оператор в области здравоохранения реализует инвестиционные проекты и проекты государственно-частного партнерства в области здравоохранения», — уточнял тогда в пояснительной записке к проекту по 20 больницам министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что создание национального оператора в области здравоохранения как отдельного юридического лица одобрено главой государства 12 апреля 2020 года для реализации указанных проектов.

«В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от «__» октября 2020 года №_____ «О создании некоммерческого акционерного общества «Turar Healthcare» национальным оператором в области здравоохранения определено НАО «Turar Healthcare». Согласно подпункту 6-1) статьи 8 закона Республики Казахстан «О концессиях» и подпункту 3) статьи 19 закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» правительство Республики Казахстан определяет юридические лица по консультативному сопровождению проектов ГЧП и концессии. Предлагаемые поправки предусматривают наделение национального оператора дополнительной функцией по разработке документации и сопровождению республиканских проектов ГЧП и концессии в сфере здравоохранения по аналогии с ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», — говорилось в пояснительной записке.

При этом, уточнял министр, стоимость консультативного сопровождения будет рассчитываться по методике определения стоимости услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, утвержденной приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 564.

«Принятие поправок позволит обеспечить финансированием операционную деятельность в период разработки проектов в рамках 062 распределяемой бюджетной программы министерства национальной экономики Республики Казахстан для качественного планирования проектов по развитию инфраструктуры здравоохранения», — добавил тогда глава минздрава в пояснительной записке.

Также отмечалось, что решение вопроса финансирования национального оператора в период разработки проектов «позволит привлечь квалифицированных специалистов на подготовку, сопровождение проектов и повысить качество планирования по предусмотренным посланием главы государства проектам строительства до 2025 года 20 крупных современных больниц в регионах страны».

«Строительство 20 крупных больниц совокупной мощностью более 10 тыс. коек будет взамен 40 устаревших узкопрофильных больниц 60-80-х годов постройки. Это позволит обновить 50% ключевого коечного фонда страны, повысит доступность для населения регионов к качественным и высокотехнологичным медицинским услугам», — заверил Цой.