Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 ноября 1920 г.

Заседание Совета народных комиссаров утвердило состав коллегий наркоматов:

Наркомат просвещения: А. Байтурсынов (нарком), Ж. Аймаутов, И. Акулов.

Наркомат социального обеспечения: С. Арганчеев (нарком), Васильев, Реутов.

Наркомат земледелия: В. Харлов (нарком), А. Омаров, Кузнецов, по одному представителю от Союза работников земледелия и Союза коммун и артелей.

Наркомат рабоче-крестьянской инспекции: Н.И. Баландин (нарком), И.П. Мельников, одного представителя Оренбургского губпрофсовета и одного — «связанного с казахскими массами».

4 ноября 1920 г.

Пленум Казоблбюро утвердил В. Радус-Зеньковича представителем от Казобкома в Государственном издательстве.

5 ноября 1920 г.

Президиум Казоблбюро решил передать Галина в распоряжение [Оренбургско-Тургайского] губкома. Яковлев передан в распоряжение НК РКИ. Сарсенова и М. Тулепова из крайкома комсомола решено привлечь к работе в Наркомате просвещения.

СНК КАССР направило в президиум ВЦИК письмом №4465 на утверждение список народных комиссаров и их заместителей.

Наркомат финансов: Н.Г. Калашников (нарком), Н.П. Семенов (зам. наркома).

Наркомат труда: И.М. Заромский (нарком – уполномоченный ВЦСПС по КАССР –начальник Главного комитета по трудовой повинности).

Наркомат РКИ: Н.И. Баландин (нарком), И.П. Мельников (зам. наркома).

Наркомат продовольствия: И.Д. Мартынов (нарком – уполномоченный ВЦИК и Наркомпрода РСФСР по Казкраю), М. Саматов (зам. наркома).

Наркомат путей сообщения: А.А. Коростелев (нарком – главный комиссар Ташкентско-Оренбургской железной дороги).

Наркомат юстиции: Г. Алибеков (нарком), В.Ш. Таначев (зам. наркома).

Туркестанское бюро ЦК ВКП(б) постановило создать при ЦИК Туркестанской республики «чрезвычайную киргизскую комиссию».

Представитель КазЦИК при Сибревкоме А. Кулаков пишет в письме в Казобком: «Работа моя здесь приняла совсем не тот характер, как мы полагали это в Оренбурге. Главная причина здесь в том, что большинством Сиббюро и Сибревкома не разделяется политика ЦК по национальному вопросу… Официально об этом не говорится, но вообще в работе и в частных разговорах со мной сибирские товарищи этого не скрывают и многие высказываются определенно против: все сибирские товарищи против передачи нам этих областей [имеются в виду Акмолинская и Семипалатинская области], причем одни считают необходимым при разрешении этого вопроса указывать в центре на нецелесообразность этой передачи, так как Казсовнарком не справится с хозяйственной работой в этих областях. Другие полагают возможным допустить эту передачу как эксперимент, но без аппарата и дать Казсовнаркому провалиться в этой работе».

6 ноября 1920 г.

Наркомат финансов КАССР письмом №3/80 сообщил в СНК КАССР состав коллегии Наркомата: Н.Г. Калашников (нарком), Н.П. Семенов (зам. наркома), М.В. Нестеров (член коллегии – представитель областного бюро ВСНХ).

9 ноября 1920 г.

Кустанайский уезд временно передан в состав Оренбургско-Тургайской губернии.

11 ноября 1920 г.

Президиум Казоблбюро заслушал доклад И. Заромского о поездке в Туркестан.

Б. Алманов намечен представителем Казахстана при ТурЦИК. Вместо выбывшего Алманова в состав Спецкомиссии КазЦИК по перевыборам советов введен А. Досов.

Утверждены представители КазЦИК на губернских комиссиях по перевыборам: П. Струппе – в Уральскую, Тасенов – в Волго-Каспийскую, С. Сейфуллин – в Букеевскую, Льняной – в Оренбургско-Тургайскую, А. Кулаков – [поручено] выделить самому для Семипалатинской и Акмолинской губерний.

Решено предложить пересмотреть кандидатуру М. Саматова [на работу] в Госиздат.

Решено просить перевести Павловского из рабочего контроля Оренбургской железной дороги в управляющие делами СНК КАССР.

Реутова решено оставить в Уральске.

Березкин откомандирован с должности секретаря губЧК в распоряжение НКВД КАССР.

15 ноября 1920г.

Президиум Казоблбюро откомандировал Оренбургско-Тургайского губпродкомиссара Ф. Сергеева в СНК КАССР.

16 ноября 1920 г.

Пленум Казоблбюро заслушал сообщение о том, что И.М. Заромский не утвержден ВЦСПС в качестве наркома труда и представителя ВЦСПС. А. Здобнов доложил о том, что ВЦСПС не намерен открывать Казбюро ВЦСПС, а намерен иметь только уполномоченного по КАССР. В связи с тем, что ВЦСПС не утвердил И.М. Заромского наркомом труда, решено оставить его в этой должности временно, до краевого совещания губпрофсоветов.

Президиум Казоблбюро констатировал, что пока нет необходимости создавать Казревтрибунал.

Зав. Оренбургской партшколой Буянов утвержден по совместительству зав. организационно-инструкторским отделом Наркомата просвещения КАССР.

Принято к сведению решение Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 октября об оставлении И. Кисилева (Оренбургского) в казачьем отделе ВЦИК до приезда Полуяна.

Рассмотрев решение Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 ноября об отзыве наркома продовольствия И. Мартынова и назначении на его места Марголина, решено: понизить М. Саматова из зам. наркома – врид. наркома продовольствия в члены коллегии Наркомата продовольствия.

18 ноября 1920 г.

Президиум Казоблбюро признал необходимым отозвать Шаповалова и Ямбаева из Актюбинского совнархоза. Фунтиков утвержден зам. Казкрайвоенкома.

21 ноября 1920 г.

Казкрайбюро ЦК РКСМ утвердило С. Садвакасова политсекретарем – зав. политпросветом и представителем в Казоблбюро РКП(б), Н. Блудау – оргсекретарем – зав. ОРГИ, М. Тулепова – зав. экономико-правовым отделом Казкрайбюро ЦК РКСМ.

26 ноября 1920 г.

Совместным решением Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и исполнительного бюро ЦК Компартии Туркестана А. Лепа утвержден членом Семиреченского облревкома — ответ. секретарем обкома партии (вместо отозванного в Ташкент Коврова), председателем облревкома утвержден У. Джандосов, его заместителем – Позднышев.

27 ноября 1920г.

Состоялось объединенное заседание президиума Букеевского губкома партии с ответственными работниками губернии. Из выступления ответ. секретаря губкома Варламова: «Большая часть записывалась в партию из личных выгод, чтобы иметь право носить револьвер. Настроение масс контрреволюционно. На местах развито взяточничество… Малейшее контрреволюционное движение найдет отклик в массах… Когда сюда приехал Киргизский [военный] комиссариат мы все почувствовали, что прибыл контрреволюционный элемент. Мы приняли сейчас же меры. Мы писали в центр Склянскому [зам. председателя Реввоенсовета РСФСР], снеслись с Астраханью, те, отчасти, откликнулись. Но вмешиваться в дела военкомата мы не могли, так как у них была вооруженная сила, а у нас нет… Тунганчин имел широчайший мандат, до единоличного расстрела включительно. Только после разгрома заговора офицеров, которых приблизил Тунганчин, удалось что-то сделать… [а то даже] нашу корреспонденцию проверяли белогвардейцы, называемые цензорами».

Председатель губернского СНК Милютин: «Неприятель шел с лозунгом «Бей жидов и коммунистов».

Сибревком принял постановление: «впредь до окончательной организации КазЦИКом центральных органов управления, могущих воспринять руководство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продолжают оставаться в ведении Сибревкома. Для согласования деятельности Сибревкома и КазЦИК в отношении этих губерний и проведения всех необходимых мероприятий, обеспечивающих возможность наискорейшего объединения управления всей территорией КАССР при Сибревкоме учреждается Полномочный представитель КАССР… Перемещение работников из Семипалатинской и Акмолинской губ. производится с согласия представителя КАССР».

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