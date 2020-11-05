Сделать казахстанские вузы исследовательскими университетами предлагает сенатор

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сделать казахстанские вузы исследовательскими университетами предлагает депутат сената Ахылбек Куришбаев.

«Сегодняшняя ситуация в университетах не дает полной уверенности в том, что эти инвестиции в образование будут оправданы и экономика получит взамен востребованных специалистов. (…) По данным министерства образования и науки, в 2019 году в зависимости от направлений подготовки только 40-74% выпускников вузов, проучившихся на грант, смогли трудоустроиться. Причем, в этой информации не указывается по специальности, они трудоустроены или нет. Если ситуация не изменится, мы ежегодно будем тратить неэффективно, то есть впустую как минимум Т10 млрд государственных средств. Отсюда напрашивается вывод о наличии серьезных проблем в системе высшего образования. Для их решения недостаточно закрывать неэффективно работающие частные вузы, а необходимо, наконец, принятие решительных мер по модернизации всей университетской системы страны», — сказал Куришбаев на заседании сената в четверг.

Он подчеркнул, что казахстанские вузы не дают студентам достаточно практических навыков.

«Если сравнить предметы, преподаваемые в наших и зарубежных университетах по одной и той же специальности, то можно увидеть существенную разницу. Наши университеты не дают студентам современных компетенций по фундаментальным наукам на должном уровне. У нас катастрофически не хватает экспериментальной базы для трансформации полученных теоретических знаний в практические навыки. Поэтому выпускники ведущих зарубежных университетов, в отличие от наших могут в условиях реального производства самостоятельно находить инновационные решения, многие из них не ищут, а сами создают рабочие места», — отметил он.

Кроме того, сенатор отметил, что вузы в Казахстане не имеют возможности заниматься исследованиями на должном уровне.

«Все университеты-лидеры являются исследовательскими, где в одну систему объединены лаборатория-аудитория- производство. Чтобы плодотворно заниматься наукой и оставаться конкурентоспособными их преподаватели хорошо знают актуальные потребности бизнеса, полученные ими результаты научных исследований сразу же трансформируются в новые образовательные программы, а студенты постоянно получают самые современные знания. У нас, к сожалению, до такой модели большинство университетов не дошло. А созданные исследовательские вузы, кроме как престижного статуса, никакой дополнительной государственной поддержки не имеют», — добавил сенатор.

При этом он предложил ускорить переход отечественных вузов к автономному управлению, ввести системные меры государственной поддержки университетов по их трансформации в исследовательские вузы, законодательно конкретизировать полномочия ученых советов, как органа коллегиального управления вузом, назначать ректоров вузов на основе открытого конкурса и только на определенный срок, что обеспечит их своевременную ротацию и откроет путь для конкуренции молодым кадрам.