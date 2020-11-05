Запрет на въезд иммигрантов и пребывание по 72-часовому безвизу продлили в Казахстане

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Запрет на въезд иммигрантов и пребывание по 72-часовому безвизовому режиму продлили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220 «О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан» (…): пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Приостановить до 1 мая 2021 года действие пункта 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Ранее въезд иммигрантов в Казахстан был приостановлен до 1 ноября.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 27 января 2020 года №10 «О приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148» (…): пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Приостановить до 23:59 часов 31 декабря 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148 (…), в части действия 72-часового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан», — сказано в документе.

По ранее действовавшим нормам возможность пребывания в Казахстане по 72-часовому безвизу тоже была приостановлена до 1 ноября.

Напомним, о планах властей Казахстана продлить запрет на въезд иммигрантов и пребывание по 72-часовому безвизу МИА КазТАГ сообщало еще 25 октября. Как пояснили тогда в министерстве иностранных дел, документ был предложен для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.