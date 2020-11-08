Алиев объявил об освобождении войсками Азербайджана города Шуша в Нагорном Карабахе

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении войсками города Шуша в Нагорном Карабахе, сообщают азербайджанские СМИ.

«С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев! Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни! Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!» — сказал Алиев в воскресенье в своем обращении к народу Азербайджана.

Шуша была основана в середине XVIII века создателем и первым правителем Карабахского ханства Панах-Али-Ханом. Исторически город относится к Азербайджану. В самый разгар нагорно-карабахского конфликта в городе проживали преимущественно этнические азербайджане, однако 8-9 мая 1992 года город заняли армянские сепаратисты из самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Значительная часть азербайджанского населения города была вынуждена покинуть свои дома.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и семи прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.