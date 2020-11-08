Названы лидирующие по нарушениям карантина области Казахстана

Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Лидирующие по нарушениям карантина области Казахстана назвали в межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией (КВИ), передает корреспондент агентства.

«Несмотря на ежедневные публикации о наказаниях за нарушения карантинных требований, казахстанцы продолжают рисковать своим здоровьем и финансами. Так, за период со 2 по 8 ноября текущего года по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК выписано еще 1329 административных штрафов. При этом, больше всего нарушений противоэпидемических мер было выявлено в Туркестанской области – 237, Восточно-Казахстанской – 217, Алматинской – 106, и в Акмолинской –101», — говорится в официальном сообщении в воскресенье.

В МВК напомнили, что по статье 425 КоАП РК физическим лицам грозит штраф в размере Т83 340 (30 МРП), должностным лицам и субъектам предпринимательства – от 230 до 1600 месячных расчетных показателей (МРП).

1 МРП = Т2778.