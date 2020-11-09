COVID-19 может привести к появлению или ухудшению проблем со слухом – исследование

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Новое исследование показало, что COVID-19 может привести к появлению или ухудшению проблем со слухом, сообщает United Press International.

«Новое исследование показало, что COVID-19 может привести к ухудшению состояния при тиннитусе (шуме в ушах) или даже спровоцировать его появление. Тиннитус проявляется в виде появления шума или звона в ушах и голове и может быть вызван снижением эмоционального благополучия, депрессией и тревогой», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что исследователи обследовали более 3100 человек из 48 стран, в основном из США и Великобритании. Они обнаружили, что 40% из тех, у кого были симптомы COVID-19, испытали ухудшение состояния при тиннитусе, а некоторые из них сообщили, что заболевание было вызвано коронавирусом. По мнению ученых, это означает, что тиннитус может считаться одним из осложнений коронавируса.

«Исследователи также выяснили, что по мнению многих респондентов, меры социального дистанцирования ухудшают их состояние. Об этом сообщили около 46% жителей Великобритании и 29% жителей Северной Америки. Они связали это с учащением количества видеозвонков, более шумной домашней обстановкой и большим потреблением кофе и алкоголя. Около одной трети респондентов также упомянули страх заражения COVID-19, финансовые проблемы, одиночество и проблемы со сном», — отмечается в публикации.