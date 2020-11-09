Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Председателем совета директоров АО «КазТрансГаз» избран Адильбек Джаксыбеков, сообщили в пресс-службе компании.

«Да. Подтверждаем. Он уже избран председателем совета директоров», — сообщили агентству КазТАГ в пресс-службе АО «КазТрансГаз».

Джаксыбеков дважды занимал должность главы администрации президента РК (декабрь 2004-январь 2008 и июнь 2016- сентябрь 2018), дважды – акима Астаны (декабрь 1997 – июнь 2003 и октябрь 2014 – июнь 2016), был министром индустрии и торговли РК (июнь 2003 – декабрь 2004), министром обороны РК (июнь 2009 – апрель 2014), государственным секретарем РК (апрель 2014 – октябрь 2014) и др.